Jaren geleden verbleef ik tijdens de Azerbeidzjaanse GP in het Hilton Hotel, dat direct aan het circuit ligt. De toenmalige Nederlandse manager had mij en fotograaf Peter van Egmond een mooie kamerprijs geboden, ik meen €125 per nacht, vandaar.

Het Hilton zit op een toplocatie. Ik kon gewoon verhalen op mijn kamer tikken (met uitzicht op de paddock en start/finish) in plaats van het mediacentrum, dat op de tweede verdieping in het hotel is gevestigd. Ander voordeel was dat er veel Formule 1-personeel, inclusief coureurs en teambazen, logeerden. Zo zie en hoor je nog eens wat, want normaal gesproken zijn de hotels waarin zij overnachten voor gewone stervelingen (of journalisten) onbetaalbaar.

Op vrijdagochtend wandelde ik mijn kamer op de zevende verdieping uit en zag in het vertrek naast mij tegelijkertijd een beeldschone dame naar buiten wandelen. De walm van dure parfum vulde de gang. Ze knikte, ik zei beleefd goedemorgen en lachte. Want ik wist dat mijn in de Formule 1-wereld zeer bekende (buitenlandse) buurman waarschijnlijk een aangename nacht had gehad. Alleen niet met zijn eigen vrouw.

