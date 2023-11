In André’s anekdote deelt FORMULE 1-hoofdredacteur André Venema van tijd tot tijd een van de vele anekdotes uit zijn rijke loopbaan als F1-verslaggever. Vandaag, in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi: over uren rijden en hoe lekker een ijsje kan smaken.

In de voorbije coronajaren was het een helse klus je te laten testen voor toegang tot de Grands Prix. Niet alleen in Nederland om zo met een verplicht negatief testresultaat het land van bestemming en circuit binnen te komen (we moesten voor die test altijd speciaal naar Eurofins in Leiden rijden), maar ook in het buitenland.

Op de circuits zelf was het door de Formule 1 perfect geregeld. Er stonden overal testcabines en de resultaten stroomden binnen een half etmaal meestal binnen op de Eurofins-app die de hele F1-gemeenschap verplicht moest gebruiken. Ik denk dat ik in 2020 en 2021 voor het werk alles bij elkaar een kleine honderd PCR-tests heb gedaan. De meest memorabele beleefde ik twee jaar geleden met toenmalig collega Daan de Geus, op weg naar de allesbeslissende slotrace in Abu Dhabi.

We hadden een test nodig om het circuit op te komen en uitgevogeld dat er in Dubai, waar we op vlogen, enkele testcentra open zouden zijn. 24 uur! Om half 1 ’s nachts stopten we bij de eerste halte: gesloten. De tweede en derde ook. Uiteindelijk moesten we naar Abu Dhabi, waar een F1-testlocatie wél zoals beloofd 24 uur open was. Een uur heen en een uur terugrijden vanaf Dubai…

Om vijf uur ’s ochtends waren we uiteindelijk in ons hotel in Dubai. Doodmoe, met een zeer chagrijnige bestuurder, maar wel met negatieve test. Eén ding had me al die uren achter het stuur overeind gehouden: het vooruitzicht van mijn favoriete ijsje op de terugweg naar Dubai. Drie scoops chocolate chip graag!

Nooit smaakte een ijsje zo goed.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi: tijdschema, historie en achtergronden

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik op de Grand Prix van Abu Dhabi