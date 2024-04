Het team van Andretti Autosport mikt nog altijd op een plekje op de Formule 1-grid. In 2026 moeten de Amerikanen met een eigen auto aan de start verschijnen. Toetreding tot de koningsklasse van de sport werd hen tot nu toe ontzegd, maar oud-wereldkampioen Mario Andretti is nog steeds overtuigd dat er kansen liggen. Binnenkort komt het team weer samen met de FOM om de deelname te bespreken.

Begin april was Andretti nog aanwezig bij de feestelijke opening van een nieuwe uitvalsbasis in Silverstone. Hier, op een steenworp afstand van het Britse GP-circuit, bouwt het team verder aan de droom om zelf mee te doen aan de Formule 1. De Amerikaanse renstal voldoet in principe aan alle eisen voor deelname, maar werd tot nu toe tegengehouden door de FOM. Mario Andretti onthulde dat het team opnieuw gaat vergaderen met de organisatie, om in 2026 alsnog aan de start te staan.

“We zijn nooit gestopt met werken”, zei hij deze week tegen Sports Illustrated. “We hebben al een auto en een windtunnel. Het doel is nu om in 2026 op de grid te staan”, aldus de 84-jarige Andretti. De Formule 1 staat in dat jaar weer voor een grote aanpassing aan de reglementen. Als het team op een later moment toetreedt, loopt het ongetwijfeld een achterstand op. “Wat er in de pers ook wordt geschreven, we blijven er elke dag aan werken”, vervolgde Andretti. “Alleen de FOM moet ons nog toestemming geven, maar binnenkort hebben we een belangrijke vergadering. Hopelijk levert dat wat op.”

Geen waarde voor de sport

De FOM – de commerciële rechtenhouder van de sport – wees de deelname van Andretti per seizoen 2025 af. Eind januari werd de Amerikaanse renstal, dat gesteund wordt door General Motors, resoluut weggewuifd. De FIA keurde toetreding goed, maar volgens de rechtenhouder zou de komst van Andretti meer waarde voor het team hebben dan voor de sport.

