Oud-Formule 1-coureur Mario Andretti gelooft dat Mercedes Lewis Hamilton ‘altijd de voorkeur’ zal geven, zelfs als George Russell volgend jaar zijn teamgenoot wordt. Toch weet Andretti ook dat Russell, die volgens hem kampioensmateriaal is, hetzelfde materiaal krijgt: “We zullen wel zien wat er gebeurt.”

Hamilton heeft vijf seizoenen Valtteri Bottas naast zich gehad als teamgenoot, maar maakt in 2022 kennis met George Russell. Hij mag na drie seizoenen bij Williams de overstap maken naar een topteam en zich daar bewijzen. Hamilton heeft de afgelopen seizoenen vooral steun gekregen van Bottas, die hem niet kon bedreigen voor de titel, maar het is nog maar de vraag of Russell diezelfde rol op zich wil nemen. Hij gaf zelf al aan dat hij niet als nummer twee naar het team gaat, al denkt Formule 1-legende Mario Andretti dat Mercedes Hamilton zal bevoordelen.

“Ik weet zeker dat Mercedes in sommige opzichten altijd de voorkeur zal geven aan Lewis, en terecht, maar tegelijkertijd weet ik zeker dat George hetzelfde materiaal zal hebben”, zegt Andretti tegen Express. “We moeten gewoon wachten tot de dingen zich ontvouwen. We zullen wel zien wat er gebeurt.”

Vorig jaar kreeg Russell al de kans om in de Mercedes te rijden toen Hamilton vanwege een positieve coronatest de Sakhir Grand Prix moest missen. De Brit imponeerde direct en maakte het leven van tijdelijke teamgenoot Valtteri Bottas zuur, al zorgden fouten bij de pitstops ervoor dat Russell slechts als negende over de streep kwam. Toch liet Russell daar al zien dat hij kampioensmateriaal is, meent Andretti.

“Degene die indruk op me maakte, die echt heeft laten zien dat hij een toekomstige kampioen kan worden, is George”, aldus Andretti. “Hij kreeg de kans in Bahrein en de manier waarop hij daar reed, net als met de Williams op Spa, onder dat soort omstandigheden… De regen is altijd een geweldige gelijkmaker en hij toonde zijn vaardigheden door te doen wat hij daar deed. Dat is iets om naar uit te kijken, hoe hij het volgend jaar zal doen naast Lewis”, besluit de wereldkampioen van 1978.

