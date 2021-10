Lewis Hamilton vindt het ‘best ongelofelijk’ dat hij in zijn gehele Formule 1-carrière nooit voor Ferrari heeft gereden. Voor hem is onduidelijk waarom het er nooit van gekomen is: “Het is voor iedereen een droom.”

Hamilton maakte in 2013 de overstap van zijn geliefde McLaren naar Mercedes, wat destijds als een gewaagde stap werd gezien maar achteraf natuurlijk een meesterzet bleek, met de zes wereldtitels die hij de afgelopen jaren heeft gewonnen. Uiteindelijk wordt het voor Formule 1-coureurs als de ultieme droom gezien om voor Ferrari te rijden, maar voor de meest succesvolle coureur ooit lijkt dat er niet in te zitten. Hamilton heeft namelijk een contract bij Mercedes dat tot en met 2023 loopt. Dat jaar wordt hij 38 en het is dan nog maar de vraag of hij langer doorgaat in de Formule 1 en of hij op die leeftijd nog de stap naar Ferrari wil maken. Voor hem is het alleen niet duidelijk waarom het er nooit van is gekomen.

“Jarenlang, toen ik naar Monza kwam en naast de fans liep, kon ik ze horen zeggen: ‘Kom naar Ferrari!'”, zegt Hamilton tegen Sky Sports. “Dat was hartverwarmend, maar het is best ongelofelijk dat ik nooit voor Ferrari heb gereden in al die jaren. Het is voor iedereen een droom, een doel om te bereiken.”

“Het is nooit echt mogelijk geweest en ik zal ook nooit precies weten waarom”, vervolgt de Brit. “Ik wens ze het beste en in de nabije toekomst zal ik blijven voorkomen dat ze het kampioenschap winnen! Natuurlijk kijk ik naar de kleur en dat rood is gewoon… het is het rood. Ik heb thuis wel een aantal Ferrari’s staan, dus ik kan wel in een Ferrari rijden, alleen niet die ene!”, grapt Hamilton.