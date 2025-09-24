Felipe Drugovich maakt in 2026 de overstap naar de Formule E. De Braziliaanse coureur, Formule 2-kampioen van 2022, is door Andretti bevestigd als nieuwste aanwinst voor het elektrische kampioenschap. Daarmee komt er voorlopig een einde aan zijn jacht op een Formule 1-zitje – een doel dat hij jarenlang nastreefde als test- en reservecoureur van Aston Martin.

Drugovich, die indruk maakte met zijn constante prestaties in de Formule 2, was lange tijd in beeld voor een vaste plek in de Formule 1. Hij werkte onder meer als reservecoureur bij Aston Martin en reed al meerdere keren tijdens officiële sessies in een F1-bolide. Toch bleef de doorbraak uit. Nu kiest hij voor een nieuwe uitdaging bij het Formule E-team van Andretti.

Drugovich zelf is verheugd over zijn nieuwe avontuur bij het Amerikaanse team: “Ik ben ontzettend blij om aan te kondigen dat ik me bij Andretti Formula E ga voegen, en ik kijk enorm uit naar wat er komen gaat. Mijn team en ik zijn al in contact met Andretti sinds ik het Formule 2-kampioenschap won, dus het is geweldig dat we al die tijd in contact zijn gebleven en nu eindelijk de kans hebben om samen te werken. Het is veel te lang geleden dat ik heb geracet, dus ik ben enorm gemotiveerd om weer terug op het circuit te staan.”

Tsunoda en Aston Martin

De keuze van Drugovich om een andere richting in te slaan, opent de deur voor andere coureurs die azen op een rol als reservecoureur in de Formule 1. Eén van de namen die nu nadrukkelijker genoemd wordt, is die van Yuki Tsunoda. Nu Drugovich vertrekt uit de koningsklasse, lijkt de weg vrij voor Tsunoda om mogelijk als reservecoureur aan de slag te gaan bij Aston Martin. De Japanner zit namelijk op de schopstoel bij Red Bull na een tegenvallend eerste seizoen bij het team. Bij een eventuele overstap naar Aston Martin voor Tsunoda speelt ook zijn nauwe band met Honda een rol: de Japanse motorfabrikant stapt in 2026 als fabriekspartner in bij Aston Martin en ziet in Tsunoda al jaren als een waardevolle ambassadeur van het merk.

