Het iconsiche Ferrari-racepak van Michael Schumacher uit 2000 levert bijna 100.000 euro op tijdens een veiling in Monza. Tijdens het Italiaanse Grand Prix-weekend gingen een aantal items van de voormalig Formule 1-coureur onder de hamer. Geen enkel item kwam echter in de buurt van wat er uiteindelijk voor het racepak van de zevenvoudig wereldkampioen voor de 2000 GP Hongarije werd betaald: €95.650.

Michael Schumacher droeg het racepak – zoals te zien op de foto hierboven – tijdens de GP Hongarije in 2000, waar de Duitse coureur uiteindelijk tweede werd achter winnaar Mika Häkkinen. Dat jaar was wel het eerste seizoen dat Schumacher een wereldtitel won in dienst van Ferrari. De coureur zou vijf seizoenen op rij voor de Scuderia de coureurstitel winnen.

Het racepak was echter niet het enige item dat werd geveild door de Driver Lounge. Ook Schumachers Benetton-Renault-racepak uit 1995 ging voor een aardig bedrag over de toonbank: maar liefst €61.360 leverde het pak op. Voor een replica van Schumachers 2003 Scuderia Ferrari RF1-helm, met handtekening, werd €11.520 neergelegd. De veiling vond plaats in de nieuwe Schumacher Lounge op Monza. Een deel van de opbrengsten gaat naar de Keep Fighting Foundation, opgericht ter ere van Schumacher.

Groot succes

Voor Rich Soddy, oprichter van de Driver Lounge, was de veiling een groot succes. “Onze samenwerking met Bonhams kwam prachtig tot uiting in de uitverkochte Schumacher Lounge in Monza en via de online veiling die daarop volgde”, vertelt Soddy. “We zijn verheugd dat zoveel van deze bijzondere items een nieuwe eigenaar hebben gevonden. En dat er tegelijkertijd geld is ingezameld voor de Keep Fighting Foundation. We bedanken alle bieders voor hun steun en kijken ernaar uit om de Driver Lounge terug te brengen tijdens een toekomstige Grand Prix.”

