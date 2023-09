In onze rubriek André’s anekdote zal FORMULE 1-hoofdredacteur André Venema van tijd tot tijd een van de vele anekdotes delen uit zijn rijke loopbaan als F1-verslaggever. Vandaag: VIP-chauffeur bij de Grand Prix van Singapore.

In 2010 had ik naast het gebruikelijke journalistieke schrijfwerk een bijbaantje tijdens de Singaporese GP. In ruil voor accommodatie (het bleek een afwerkhotel te zijn met plastic beschermhoezen over de matrassen, waar ik het na één nacht wel had gezien) en een vlucht reed ik voor een bevriende reisaanbieder met een luxe auto een of twee keer per dag – zonder navigatie – VIP-gasten naar het circuit.

Vanuit het perscentrum wandelde ik tussen alle actie door naar de auto die geparkeerd stond nabij het luxueuze Conrad Hotel, trok snel een zwart maatpak aan en haalde vervolgens de klant(en) op als VIP-chauffeur.

Dat ging twee dagen lang goed, maar op de racedag niet. In een van de chique villabuurten nabij Changi verdwaalde ik hopeloos, miste de afspraak royaal. De Britse zakenman die met smart op mij wachtte lachte gelukkig smakelijk, toen ik hem daarover belde.

Hij bestelde snel vervangend vervoer, hij hoefde niet op een stuiver te kijken, ik tufte weer naar het Conrad Hotel. Anderhalf uur later dan gepland, zonder VIP achterin en vol schaamte. Maar wel op tijd om de stukken naar de krant in Rotterdam te sturen. Want die deadline missen is een doodzonde.

