Kimi Antonelli reageerde uitgelaten na zijn tweede tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië, achter zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. De jonge Italiaan beleefde zaterdag in Melbourne een dag van uitersten, na zijn crash eerder in de laatste vrije training. “Een zeer stressvolle dag”, bekende Antonelli met een lach.

“De monteurs waren de echte helden door de auto op tijd te repareren voor de kwalificatie. We hadden niet eens meer de tijd om de set-up aan te passen, maar zijn gewoon naar buiten gegaan. Ik ben ontzettend blij dat ik me desondanks heb gekwalificeerd op de eerste startrij”, aldus Antonelli op de grid. Bekijk hier nog eens de video van de crash van Antonelli in VT3.

Antonelli na de kwalificatie: “Het was niet makkelijk. Ik hoop volgende keer op een clean week zonder problemen, want dit was niet ideaal. Maar ik focus me nu eerst op de race van morgen. Een goed resultaat is zeker mogelijk.”

De race wordt zondag om 05.00 uur Nederlandse tijd verreden.

