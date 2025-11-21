Na een moeilijk Europees seizoendeel liet Antonelli de afgelopen weekenden sterke prestaties zien, iets wat hij deels toeschrijft aan een belangrijke vergadering met de top van Mercedes na de Grand Prix van Italië. Sindsdien heeft de Italiaan 56 punten gescoord, waaronder een podium in de Grand Prix van São Paulo.

Antonelli kende een lastig deel van het Europese Formule 1-seizoen, met slechts drie punten en vier uitvalbeurten, waarvan twee door problemen met zijn Mercedes-motor. Sinds het kampioenschap Europa heeft verlaten, laat de Italiaanse coureur echter weer sterke prestaties zien. Volgens Antonelli kwam zijn recente ommekeer mede door een boardmeeting met de top van Mercedes. “Na Monza hadden we een groot overleg – best wel een pittige – maar het was een goede”, zei hij. “Het heeft me echt geholpen om te resetten en me opnieuw te focussen op de taken en de belangrijke dingen. Voor mij voelde het als een nieuw begin na een moeilijke periode.”

De jonge coureur kijkt tevreden terug op zijn weekend in Brazilië. “Het ging erom het hele weekend goed te laten verlopen: een sterke Sprintkwalificatie, een goede Sprint, en vervolgens een solide kwalificatie en race. Het belangrijkste verschil was dat ik dit seizoen voor het eerst het hele weekend goed presteerde en daardoor consistent voorin meedeed.” Antonelli geeft toe dat de inzichten uit de vergadering met Mercedes hem hebben geholpen bij te sturen. “Na Monza besefte ik dat ik iets moest veranderen. Daarom concentreerde ik me opnieuw op de basis: goed rijden en alles goed samenbrengen. Als ik dat goed doe, komt het resultaat vanzelf.”

