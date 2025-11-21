Na de eerste vrije trainingen voor de GP van Las Vegas is Lando Norris ervan overtuigd dat McLaren kan meestrijden om poleposition. De Brit was in de tweede oefensessie de snelste man op de baan. Een groot deel van zijn concurrenten werd echter gehinderd door late onderbrekingen. Desondanks toont Norris zich strijdvaardig in aanloop naar de kwalificatie. Op voorhand werd gedacht dat McLaren juist minder goed zou gedijen op het stratencircuit.

In de tweede vrije training noteerde Norris de snelste tijd, met 0,029 seconde voorsprong op Mercedes-rivaal Kimi Antonelli. Charles Leclerc, die in de eerste sessie de snelste was, schaarde zich achter de Italiaan op de derde plaats. Na de moeizame race in 2024 gingen kenners ervan uit dat McLaren het ook dit jaar lastig zou krijgen in de gokstad. Norris’ optreden op vrijdag is daarom een bemoedigend resultaat, zo vertelde de Brit nadien.

“Het is hier altijd lastig”, gaf hij toe, “maar ik denk dat we een beter gevoel in de auto hebben dan vorig jaar. Dat merkte ik al in de eerste ronde. Ik heb er een goed gevoel over”, aldus Norris. “Uiteindelijk heb ik natuurlijk niet veel gereden en niet veel brandstof verbruikt, maar er zit duidelijk tempo in de auto.” De tweede sessie werd opgeschrikt door vermoedens van een losse putdeksel. De training werd tweemaal stilgelegd met de rode vlag, waardoor veel concurrenten geen representatieve tijd konden zetten.

“Het is behoorlijk spannend tussen veel coureurs, en veel mensen hebben hun rondjes niet kunnen rijden”, bevestigde Norris. “We hebben stappen gezet van VT1 naar VT2 en hopelijk kunnen we dat doorzetten van VT3 naar de kwalificatie.” Gevraagd naar zijn verwachtingen voor de rest van het weekend, klonk hij vol vertrouwen: “We vechten voor pole.”

