Het Miami International Autodrome ligt Andrea Kimi Antonelli erg goed. De Italiaan pakte tijdens de sprintkwalificatie al polepositie, en werd zo de jongste polesitter ooit, en kon tijdens de kwalificatie op de zaterdag op de tweede startrij komen. ‘Dit weekend weet ik alles bij elkaar te brengen’, zegt de coureur trots.

“Dit weekend gaat tot nu goed”, blijft de Mercedes-coureur bescheiden na de kwalificatiesessie. “Ik was wel een beetje teleurgesteld na deze ochtend, maar het was fijn om zo terug te komen.” Antonelli kon zijn sprintpole eerder op de dag in Miami niet verzilveren, nadat hij in bocht één tijdens de verkorte race al terugviel in het veld.

De Mercedes-coureur kon echter al gauw weer de knop omzetten en zo gefocust aan de kwalificatie beginnen. “Ik had tijdens de kwalificatie vandaag niet zo’n goede run als gisteren. De laatste ronde was erg goed, ik was alleen een beetje te hebberig in bocht één. Maar al met al was het toch een goede ronde.”

‘Hele veld dicht op elkaar’

Kimi Antonelli kwalificeerde met zijn derde plaats tussen de twee McLarens. Oscar Piastri vangt de race naast de Italiaan aan. “Het veld zit heel dicht op elkaar, dus als je al een paar honderdsten sneller kan rijden, dan scheelt dat al veel plekken. Dit weekend weet ik alles bij elkaar te brengen, en hopelijk heb ik morgen ook een goede race.”

