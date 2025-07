Ook Andrea Kimi Antonelli weet nog niet precies wanneer zijn contractverlenging er aankomt. De toekomst van zowel de Italiaanse rookie als teamgenoot George Russell bij Mercedes is sinds de onthulling dat Max Verstappen met de Zilverpijlen praat een geliefd onderwerp van speculatie. Antonelli onthult in Spa-Francorchamps echter dat hij zich geen zorgen maakt over zijn toekomst bij de Duitse renstal: ‘Ik denk dat ik in een goede positie zit’.

Andrea Kimi Antonelli is bezig met zijn eerste jaar in de Formule 1. De rookie pakte in Canada al zijn eerste podiumplaats, maar viel vervolgens twee keer uit tijdens de Grands Prix van Oostenrijk en Groot-Brittannië. Met de aanhoudende geruchten over een eventuele overstap van Max Verstappen naar Mercedes, werden er de afgelopen tijd ook vraagtekens geplaatst bij de toekomst van de jonge rookie bij de Zilverpijlen. Vooral omdat een eventuele contractverlening nog uitblijft voor Antonelli.

Denkt de jonge Italiaan dat hij binnenkort wel zekerheid krijgt over zijn toekomst bij Mercedes, in de vorm van een contractverlenging? “Dat is de grote vraag, die ondertussen een miljoen dollar waard is”, ontwijkt Antonelli de vraag tijdens de persconferentie op Spa-Francorchamps. De Mercedes-coureur wordt vervolgens gevraagd of zijn contractverlening hem inderdaad een miljoen dollar zou opleveren. “Als dat zo is, wil ik wel helpen met de onderhandelingen”, grapt de ook aanwezige Lewis Hamilton. “Ik ken Toto wel goed.”

Antonelli ziet toekomst bij Mercedes

Hoewel Antonelli dus nog geen duidelijkheid lijkt te hebben over wanneer hij een contractverlenging kan verwachten, heeft hij er alle vertrouwen in dat hij voorlopig bij de Zilverpijlen blijft. “Het team werkt echt heel goed samen, en ik kan het ook heel goed vinden met George”, aldus de jonge Mercedes-coureur. “We leveren goed werk, en er hangt een geweldige sfeer binnen het team. Mercedes weet uiteindelijk zelf wat voor hun de beste keuze is voor volgend jaar. Maar ik denk dat ik in een goede positie zit.”

Eerder zei Antonelli’s teambaas Toto Wolff ook al dat de prioriteit binnen Mercedes ligt op hun huidige line-up in de vorm van Antonelli en Russell. “Voor ons is de koers duidelijk: we willen met George en Kimi doorgaan”, onthulde de Oostenrijker.

