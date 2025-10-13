Andrea Kimi Antonelli beleeft een wisselvallig debuutseizoen bij Mercedes, maar de jonge Italiaan is openhartig over de uitdagingen waar hij tegenaan loopt. Vooral de huidige generatie Formule 1-wagens blijkt lastig te temmen. “Ik heb nog steeds het gevoel dat ik de auto niet kan besturen zoals ik wil”, geeft hij toe.

Antonelli staat momenteel zevende in het kampioenschap, met meerdere top-vijf-finishes en een eerste podium tijdens de Grand Prix van Canada. Toch kende hij een moeizame zomer: tijdens het Europese deel van het seizoen scoorde hij slechts drie punten, mede door motorproblemen bij Mercedes. Volgens de 19-jarige coureur haalt hij nog niet het maximale uit zichzelf én de auto. Antonelli worstelt zichtbaar met zijn rijstijl in combinatie met de huidige generatie Formule 1-wagens, en werkt er stap voor stap aan om die aan te passen.

Antonelli’s rijstijl

“Mijn rijstijl is vrij agressief, dat hebben jullie waarschijnlijk op een paar momenten wel gezien”, vertelt Antonelli. “Ook in de tweede vrije training op Monza zag je hoe ik de auto de bocht in gooide, maar met deze generatie auto’s lijkt dat niet te werken. Misschien door de aerodynamica of de banden – maar deze wagens zijn extreem gevoelig. De limiet ligt zó hoog dat, als je eroverheen gaat, je meteen alles kwijt bent. De auto slaat gewoon om. Het is super onvoorspelbaar en ontzettend moeilijk om te controleren.”

Toch is de jonge Italiaan niet van plan zijn identiteit als coureur op te geven. “Ik werk eraan om mijn rijstijl bij te stellen, maar ik wil die niet helemaal veranderen. In sommige bochten kan deze auto het wel aan – in andere absoluut niet. Het draait erom dat ik leer herkennen waar ik mijn natuurlijke stijl kan toepassen, en waar juist niet. Die aangepaste manier van rijden voelt nog niet helemaal natuurlijk”, erkent Antonelli. “Maar ik zet de goede stappen in de juiste richting.”

