Sergio Pérez staat al wekenlang onder grote druk, zijn toekomst bij Red Bull blijft ondanks een contract voor 2024 ongewis. Volgens zijn vader Antonio valt dat trouwens wel mee. Maar een overwinning voor eigen fans zou wel helpen. “De crash in Monaco heeft alles dit jaar veranderd.”

Hij is naast zoonlief de ster van de show. Antonio Pérez Garibay is op het Autódromo Hermanos Rodìguez drie dagen een en al glimlach, een veelgevraagde gast ook voor liefhebbers van selfies. De vader van Sergio geniet er met volle teugen van. “Stuur me je stuk alsjeblieft, dan kan ik het op mijn Facebookpagina zetten”, zegt de aimabele Mexicaan aan het einde van zijn zoveelste interview dit weekend.

Antonio Pérez Garibay staat erom bekend dat hij geen blad voor de mond neemt. Over de vermeende rivaliteit tussen zijn zoon en Max Verstappen is hij duidelijk. “Er is geen rivaliteit tussen die twee. In de Formule 1 zit je niet om vrienden te maken, de olympische gedachte leeft hier niet. Winnen is het belangrijkste. En de eerste die je moet verslaan is je teamgenoot. Simpel”, meent Pérez senior. “Dat geldt niet alleen in dit team, maar ook voor Charles (Leclerc) en Carlos (Sainz). Tussen Senna en Prost was het vroeger toch ook niet anders?”

Op de baan houdt de rivaliteit tussen Verstappen en zijn zoon, beweert hij, ook direct op. “De relatie is prima, Max en Checo werken goed samen. Buiten de baan is iedereen familie. Verstappen, Pérez en Red Bull: het is een grote familie. Al vele jaren. En de beste leraar is Dr. Marko”, voegt de Mexicaan eraan toe. “Echt de allerbeste.”

Volgens Pérez senior steunt zijn zoon Verstappen op alle mogelijke manieren. Vroeger én nu. “Herinner je je nog het eerste jaar dat Checo voor Red Bull reed? Toen konden we het constructeurskampioenschap niet winnen, Mercedes was de nummer 1. Maar Checo heeft enorm gepusht om Max het kampioenschap helpen te winnen. Hij zal”, verzekert de Mexicaan, “Max en het team altijd steunen.”

Hoewel Pérez (33) ook dit jaar kansloos is in het één-tegen-één duel met zijn Nederlandse collega, kijkt Antonio graag wat verder. De pluspunten? “Nooit maakte een Mexicaanse coureur deel uit van een team dat twee keer de constructeurstitel heeft gewonnen. En de tweede plaats in het rijderskampioenschap zou ook iets heel groots zijn voor Mexico, het beste land ter wereld.”

Met nog vier races op de kalender lijkt Pérez dit jaar op de titel vicewereldkampioen af te koersen. Iets wat vorig jaar, mede omdat Verstappen Pérez ondanks bevel daartoe van de teamleiding in Brazilië geen zege gunde, niet lukte. Dit jaar bleek de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar Pérez nota bene zowel de sprintrace als het hoofdnummer won, het breekpunt. Toch? “Ik denk dat de crash tijdens de kwalificatie in Monaco alles voor Checo heeft veranderd”, stelt zijn vader. “Hij voelde zich niet meer comfortabel in de auto, Max juist wel.”

Verhalen dat zijn zoon sindsdien bij een psycholoog loopt, kloppen volgens hem niet. “Nee, nee, nee…”, zo maakt hij met veel misbaar duidelijk. “Ik denk dat Checo nog vele jaren partner van Max en Red Bull zal zijn. Ik geloof ook dat hij in de komende tien jaar wereldkampioen wordt. Sterker nog: ik beloof het je. waar? Dat weet ik niet. Maar als het zover is gaan we tequila drinken, haha.”

Eerst wacht nog een behoorlijke uitdaging voor eigen publiek, in de Grand Prix. Vanaf de vijfde startplek is er volgens Pérez senior nog van alles mogelijk. “Dit is Checo’s grote kans. Vergeet veiligheid, vergeet je leven, vergeet alles: hij heeft een overwinning nodig, voor Mexico. En daar zal hij alles aan doen, honderdvijftig procent geven.”