Apple heeft de exclusieve Amerikaanse uitzendrechten voor de Formule 1 in handen gekregen. De techgigant sloot een vijfjarige deal met de koningsklasse en zal de races vanaf 2026 via streamingdienst Apple TV+ aanbieden. De samenwerking volgt op het succes van F1: The Movie, de kaskraker met Hollywoodster Brad Pitt als fictieve Formule 1-coureur, die mede door Apple werd geproduceerd.

Naar verluidt betaalt Apple zo’n 140 miljoen dollar per jaar voor de uitzendrechten van de Formule 1. Dat is aanzienlijk meer dan de 90 miljoen dollar die ESPN – een dochterbedrijf van Disney – per seizoen neerlegde. ESPN is sinds 2017 houder van de exclusieve uitzendrechten, maar Apple wil de sport inzetten om het marktaandeel van zijn streamingdienst verder te vergroten. Ondanks lovende kritieken voor zijn originele producties, is Apple TV+ qua bereik nog altijd kleiner dan bijvoorbeeld Netflix. Naast het uitzenden van de reguliere Formule 1-sessies wil Apple de sport ook integreren in andere onderdelen van het bedrijf, zoals Apple News, Apple Maps, Apple Music, Apple Sports en Apple Fitness+.

Populariteit in de VS

De overname komt op een moment dat de Formule 1 in de Verenigde Staten populairder is dan ooit. Races in Miami, Austin en Las Vegas trekken recordaantallen toeschouwers, mede dankzij het succes van de Netflix-serie Drive to Survive. Eddy Cue, senior vicevoorzitter van Apple Services, sprak zijn enthousiasme uit over de samenwerking: “We zijn er trots op onze relatie met de Formule 1 uit te breiden en Apple TV-abonnees in de VS toegang te bieden tot een van de spannendste en snelstgroeiende sporten ter wereld.”

“Dit is een ongelooflijk spannende samenwerking voor zowel de Formule 1 als Apple”, vulde F1-CEO Stefano Domenicali aan. “Hiermee kunnen we ons groeipotentieel in de VS blijven maximaliseren met de juiste content. Apple is voor ons geen onbekende – we werkten de afgelopen drie jaar samen aan F1: The Movie, die wereldwijd een enorme hit bleek. We delen dezelfde visie om deze fantastische sport dichter bij onze fans te brengen en nieuwe fans aan te trekken met live-uitzendingen en boeiende content.” F1: The Movie, geproduceerd door Apple Studios en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, bracht wereldwijd bijna 630 miljoen dollar op en geldt daarmee als de succesvolste sportfilm ooit gemaakt.

De poster van F1: The Movie, de Formule 1-kaskraker met Brad Pitt in de hoofdrol (F1)

