Carlos Sainz heeft zijn eerdere opmerkingen over de regie van de Formule 1 ingetrokken. Na de GP van Singapore uitte de Spanjaard stevige kritiek op het feit dat de uitzendingen vaak onnodig focussen op de partners van coureurs, terwijl cruciale inhaalacties nauwelijks in beeld worden gebracht. Achteraf geeft hij toe dat het noemen van de vriendinnen zijn kritiek onnodig scherp maakte.

Sainz reed in Singapore een indrukwekkende inhaalrace; vanaf de negentiende startplek vocht hij zich een weg naar voren. Helaas werden zijn inhaalacties amper getoond. Ook de jacht van Fernando Alonso op Lewis Hamilton in de laatste rondes heeft de uitzending nauwelijks gehaald. De regie zond daarentegen geregeld de reacties van de partners van de coureurs uit, wat onder fans tot veel onvrede leidde. “Ze hebben te veel gemist”, reageerde ook Sainz. “Voor mij gaan ze een beetje te ver met het tonen van beroemdheden en vriendinnen.”

‘Gewoon simpele kritiek’

In aanloop naar de GP van de Verenigde Staten kwam Sainz echter terug op zijn kritiek. “Mijn opmerkingen zijn, zoals altijd, een beetje uit hun verband gerukt”, zei hij tegenover de media in Austin. “Het feit dat ik de vriendinnen specifiek heb benoemd, gaf mijn woorden wat extra pit, waardoor ze wereldwijd viraal gingen. Het had eigenlijk gewoon simpele kritiek moeten zijn.” Hij legde uit dat zijn kritiek vooral betrekking had op de verslaggeving in Singapore. “Daar was de uitzending duidelijk niet optimaal, terwijl ze bij andere races fantastisch werk leveren. Ze laten ongelooflijke dingen en geweldige actie op het circuit zien.”

De Spanjaard benadrukte dat zijn opmerkingen niet bedoeld waren als persoonlijke aanval op het productieteam van de Formule 1. “Iedereen heeft het recht om zijn eigen mening te geven, maar voor mij was Singapore gewoon niet goed genoeg – er werd te veel actie op het circuit gemist. Dat betekent niet dat ik kritiek heb op de manier waarop ze hun werk doen.” Sainz trok zijn opmerkingen over het uitzenden van partners eveneens in. “Ik noemde ze destijds, maar achteraf gezien werden ze niet zó vaak getoond”, besloot hij. “De focus lag meer op Norris en Verstappen en de mogelijkheid op een crash of een inhaalactie.”

