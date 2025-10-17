Fernando Alonso hekelt de keuze van de Formule 1 om bepaalde boordradio-berichten in de live-uitzendingen mee te nemen. De Spanjaard kwam na de GP van Singapore nog in opspraak vanwege een late tirade naar zijn race-ingenieur. Volgens Alonso is het vaak ‘onnodig’ om bepaalde berichten uit te zenden, omdat kijkers de benodigde context missen om ze goed te begrijpen.

Na afloop van de GP van Singapore, waarin Alonso de kapotte bolide van Lewis Hamilton niet kon passeren, liet de tweevoudig wereldkampioen zijn frustratie de vrije loop over de boordradio. “Ik kan het f*cking niet geloven”, schreeuwde Alonso tegen race-ingenieur Andrew Vizard. “Ik kan het f*cking niet geloven. Het is toch niet veilig om zonder remmen te rijden?”, vroeg hij nijdig. “Ik had op f*cking P7 moeten staan, hij (Hamilton, red.) kan zo toch niet racen?”, betoogde Alonso. Hamilton kreeg uiteindelijk een tijdstraf, waardoor Alonso alsnog de zevende plaats erfde.

Eerder had de Formule 1 al een bericht uitgezonden waarin Alonso Vizard openlijk bekritiseerde. “Als je elke ronde tegen me blijft praten, zet ik de boordradio uit”, klonk het vanuit de Aston Martin-cockpit. Voorafgaand aan de GP van de Verenigde Staten benadrukte Alonso dat de sport zorgvuldiger moet zijn bij het uitzenden van deze gesprekken. “Soms onnodig en vaak slecht uitgekozen”, hekelde de 44-jarige coureur de regie van de boordradio’s.

Gebrek aan context

“In 99,9 procent van de gevallen worden de berichten bovendien verkeerd begrepen, omdat het privégesprekken zijn tussen de coureur en het team”, lichtte hij toe. “Als je maar één zin uitzendt, is het onmogelijk om te begrijpen wat dit betekent. Daarbij, als een boordradio het meest interessante aspect van een race is, zegt dat veel over de beperkte entertainmentwaarde – en dat is triest. Dat moeten we als sport echt verbeteren.”

Alonso kreeg bijval van zijn mede-coureurs, onder wie Oliver Bearman. “Het is niet ideaal”, bevestigde de Haas-rookie. “Het is een eeuwenoud voorbeeld, maar als een voetballer of een andere sporter een microfoon zou hebben, zou dat ook een heel ander beeld schetsen”, herhaalde hij de befaamde woorden van Sebastian Vettel. “Wanneer je je frustraties met je ingenieur wilt delen, denk je soms niet aan alle andere mensen die het mogelijk zouden kunnen horen. Wat mij betreft mag daar best strenger toezicht op komen.”

