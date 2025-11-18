Joseph Kosinski, regisseur van het succesvolle F1: The Movie, heeft bevestigd dat er gesprekken gaande zijn met producent Apple over een mogelijk vervolg. De blockbuster, met Brad Pitt en Damson Idris in de hoofdrollen, was dé bioscoophit van afgelopen zomer. Producent Jerry Bruckheimer hintte al op een vervolg, maar nu lijkt ook Kosinski enthousiast.

Mede dankzij het enorme succes van de eerste Formule 1-film wordt er veel gesproken over een sequel. F1: The Movie bracht wereldwijd meer dan 630 miljoen euro op en is inmiddels de meest succesvolle film in de glansrijke carrière van Brad Pitt. Het Amerikaanse Variety vroeg Kosinski naar de mogelijkheden voor een tweede deel. “We bevinden ons in de fase waarin we ons afvragen wat het volgende hoofdstuk voor Sonny Hayes zou kunnen zijn”, reageerde hij.

Apple trots op F1: The Movie

“Maar gezien de reacties van over de hele wereld op deze film, is het duidelijk dat mensen een vervolg willen zien”, voegde hij eraan toe. “Ik zou het graag nog een keer doen, want we hebben zoveel plezier gehad bij het maken van deze eerste film.” Voor F1: The Movie werden er scènes opgenomen met echte raceauto’s gedurende echte Grand Prix-weekenden. Zodoende kregen veel bestaande Formule 1-coureurs en teambazen een bijrolletje.

LEES OOK: Komt er een vervolg op F1: The Movie? ‘Ideeën gedeeld met Hamilton’, zegt producent

Apple-CEO Tim Cook bevestigde onlangs dat hij ook al gesprekken heeft gevoerd met Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen werkte als uitvoerend producent aan de film en zorgde voor een zo realistisch mogelijk beeld van de Formule 1. “We spreken zeker over een vervolg”, onthulde Cook. “F1: The Movie was echt een enorme hit voor ons. We zijn er zo trots op. Het talent dat erbij betrokken is, is van zo’n hoog niveau.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.