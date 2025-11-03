De kans is groot dat er een vervolg komt op F1: The Movie. Producent Jerry Bruckheimer heeft bevestigd dat hij met Lewis Hamilton heeft gesproken over ideeën voor een tweede deel van de succesvolle Formule 1-film. De eerste film, die afgelopen zomer in de bioscopen draaide, groeide uit tot een wereldwijde kaskraker. Met een geschatte opbrengst van zo’n 630 miljoen dollar is het de meest succesvolle film die hoofdrolspeler Brad Pitt ooit maakte.

Hoewel Formule 1-fans enigszins verdeeld waren over F1: The Movie, kreeg de film overwegend lovende kritieken van het bioscooppubliek. Ondanks de soms wat ongeloofwaardige verhaallijnen trokken de spectaculaire beelden en Hollywood-zwaargewicht Brad Pitt wereldwijd bekijks. Het feit dat de film werd opgenomen tijdens echte Grand Prix-weekenden – waarin menig coureur een gastrol vervulde – maakte het hoe dan ook tot een unieke filmervaring. Inmiddels wordt er achter de schermen gesproken over een vervolg.

Producent Jerry Bruckheimer vertelde aan Forbes dat hij en Lewis Hamilton – die als uitvoerend producent bij het project betrokken was – al de eerste stappen hebben gezet richting een tweede F1: The Movie. “We hebben een paar weken geleden met Lewis gesproken en wat ideeën gedeeld”, aldus Bruckheimer. De Amerikaan benadrukte dat het publiek nog altijd enthousiast reageert op de film. “We zijn nu in Londen en hebben de film de afgelopen drie dagen twee keer per avond vertoond. De eerste vraag die ik het publiek stel is: ‘Hoeveel van jullie hebben deze film nog niet gezien?’ Tachtig procent van de handen gaat omhoog – ongelooflijk. De overige twintig procent heeft hem al meerdere keren gezien.”

Film voor iedereen

Volgens Bruckheimer ligt het succes van F1: The Movie in de toegankelijkheid. “Mensen die hem nog niet hebben gezien, zeggen vaak: ‘Oh, het is niet mijn soort film.’ Geloof me, het ís wel jouw soort film. Hij is emotioneel, grappig, en een perfect avondje uit in de bioscoop.” Bruckheimer prees verder de samenwerking met regisseur Joseph Kosinski, de cast en de Formule 1-organisatie zelf, die de productie mogelijk maakte.

“Als je een film over de Formule 1 maakt, kun je het maar beter écht doen – en dat is precies wat Joe en ons hele team wilden”, zei hij. “Ze hebben vier maanden in deze auto’s getraind, beginnend met een Formule 4, toen een Formule 2 en uiteindelijk onze eigen wagen. Het was een ervaring die we zonder de Formule 1 nooit hadden kunnen realiseren. Stefano Domenicali, president en CEO van de Formule 1, heeft zich enorm ingezet om F1: The Movie zo authentiek mogelijk te maken, zodat we op negen verschillende circuits konden filmen.”

