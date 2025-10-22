Paul Aron krijgt opnieuw de kans om zich te bewijzen in de Formule 1. Tijdens de eerste vrije training van het GP-weekend in Mexico neemt de Est plaats in de Alpine van Pierre Gasly. Het Autódromo Hermanos Rodríguez is al jaren een populaire locatie voor teams om jonge talenten te testen, en ook dit jaar is het startveld tijdens VT1 goed gevuld met rookies.

Tijdens de eerste vrije training van het GP-weekend in Mexico neemt Aron plaats in de Alpine van Pierre Gasly. Zijn deelname is onderdeel van de verplichte rookie-runs die elk team vier keer per seizoen moet uitvoeren – twee per coureur – waarbij een coureur met maximaal twee Grand Prix-starts in actie komt. Na eerder werk voor Alpine én een tijdelijke uitleenbeurt aan Sauber, is dit alweer de vierde keer dit jaar dat Aron in een Formule 1-auto kruipt tijdens een GP-weekend. Aron is niet de enige rookie die dit weekend instapt. Ook Jak Crawford (voor Aston Martin), Ayumu Iwasa (Racing Bulls), Antonio Fuoco (Ferrari), Arvid Lindblad (Red Bull), Pato O’Ward (McLaren), Luke Browning (Williams) en Frederik Vesti (Mercedes) doen mee aan de eerste vrije training. De sessie in Mexico wordt zo bijna een F2-reünie.

LEES OOK: Charles Leclerc haalt uit naar ‘volledig ongegronde’ Ferrari-geruchten

“Ik kijk er echt naar uit om weer in de A525 te stappen”, zegt Aron in de aanloop naar het weekend. “De sessie in Monza eerder dit jaar was heel erg leerzaam en ik heb daar veel van meegenomen. Mexico is natuurlijk een totaal ander circuit, dus ik ben benieuwd wat het me gaat brengen.”

Kans voor Aron

Voor Aron is het een uitgelezen kans om opnieuw waardevolle meters te maken én zich in de kijker te rijden bij Alpine. Voor 2026 is er bij het Franse team nog een stoeltje naast Gasly beschikbaar, waardoor elk optreden van belang is. Of hij in Mexico meteen de aandacht weet te trekken, is nog even afwachten – maar juist dit soort sessies vormen vaak de eerste echte stappen richting een vaste plek in de Formule 1.

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.