Arvid Lindblad kan niet wachten om in 2026 zijn debuut te maken in de Formule 1. De Brits-Zweedse coureur, pas 18 jaar oud, schuift door vanuit het opleidingsprogramma van Red Bull en krijgt bij Racing Bulls een vast stoeltje naast Liam Lawson. Lindblad – die nu uitkomt in de Formule 2 – wordt de twintigste coureur uit de leerschool van Red Bull die de stap naar de koningsklasse maakt. Hij wil deze kans met beide handen aangrijpen.

Het hing al een tijdje in de lucht dat Arvid Lindblad zou promoveren. De Red Bull-teamleiding sprak louter lovend over het jonge talent, dat terugkijkt op een wisselvallig maar veelbelovend Formule 2-seizoen. Hij behaalde twee overwinningen en stond nog eens twee keer op het podium, waarmee hij zich stevig in de top zes van het kampioenschap nestelde. Voor Lindblad is promotie naar de Formule 1 een droom die uitkomt. Hij erft het stoeltje van Isack Hadjar, die het volgend jaar naast Max Verstappen mag proberen.

‘Valt nog veel te leren’

“Ik wil iedereen bij Racing Bulls bedanken voor deze kans”, reageerde Arvid Lindblad via de kanalen van het team. “Toen ik op vijfjarige leeftijd aan deze reis begon, was het altijd mijn doel om in de Formule 1 te rijden, dus ik ben ontzettend trots dat ik deze stap mag zetten.” De jonge coureur benadrukte hoe belangrijk het talentenprogramma is geweest voor zijn ontwikkeling. “Ik ben het Red Bull Junior Programma en mijn persoonlijke team enorm dankbaar voor hun begeleiding, mentorschap en vertrouwen; dit alles was niet mogelijk geweest zonder hun steun.”

Arvid Lindblad beseft dat 2026 geen eenvoudig jaar wordt, zeker nu de Formule 1 met nieuwe technische reglementen een compleet nieuw tijdperk ingaat. Toch overheerst vooral het enthousiasme. “2026 wordt een grote uitdaging en ik weet dat er nog veel te leren valt”, vervolgde hij. “Maar ik ben er klaar voor om nauw met het team samen te werken en deze uitdaging aan te gaan.” Aan ambitie geen gebrek: “Ik kan niet wachten om te beginnen”, sloot hij af. “Het wordt een spannend jaar!”

