Isack Hadjar steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken na de bevestiging dat hij in 2026 de overstap maakt naar Red Bull. De jonge Parijzenaar, die volgend jaar aan zijn tweede Formule 1-seizoen begint, wordt teamgenoot van Max Verstappen. Een enorme stap voor de jonge coureur, die dit seizoen hoge ogen gooide tijdens zijn debuut bij Racing Bulls. Laurent Mekies gelooft dat Hadjar kan floreren bij Red Bull en gunde hem het stoeltje van Yuki Tsunoda.

Hadjar gaf aan hoe bijzonder het voor hem is dat Red Bull hem deze kans gunt: “Ik ben Red Bull zo dankbaar dat ze me de kans en het vertrouwen hebben gegeven om op het hoogste niveau te racen”, liet hij weten in een officieel persbericht. Promotie voelt voor de 21-jarige coureur als een vergelding voor jaren hard werken binnen het talentenprogramma. “Na al het harde werk dat ik heb geleverd sinds ik bij het Junior Team ben gekomen, is dit een geweldige beloning. Ik heb veel ups en downs gehad in mijn carrière, maar het team bleef altijd in me geloven.”

Het seizoen bij Racing Bulls was voor Hadjar een cruciaal leerjaar. Mede dankzij een podiumplek tijdens de Dutch GP in Zandvoort speelde hij zichzelf echter nadrukkelijk in de kijker. “Dit jaar bij Racing Bulls was absoluut geweldig”, vervolgde hij. “Ik heb veel geleerd en bovendien een eerste podiumplaats behaald; ik voel me veel beter als coureur en als mens, dankzij de steun en voorbereiding van het team. Ik voel me klaar om naar Red Bull te gaan, en ik ben blij en trots dat zij er net zo over denken. Dit is een geweldige kans om met de besten te werken, en ik kan niet wachten om van Max te leren.”

Magisch duo?

Teambaas Laurent Mekies benadrukte dat Red Bull vooral onder de indruk is van hoe snel Hadjar zich heeft aangepast aan de Formule 1. “In zijn eerste Formule 1-seizoen heeft hij een grote volwassenheid getoond en bewezen dat hij snel leert”, vulde de Fransman aan. “Het belangrijkste is dat hij de pure snelheid heeft laten zien, de belangrijkste vereiste in deze sport. Wij geloven dat Isack naast Max kan floreren en dat ze samen magische dingen kunnen laten zien.”

Sceptici willen eerst zien wat Isack Hadjar kan naast Max Verstappen. De Frans-Algerijnse coureur werd al het hele jaar aangewezen als de gedoodverfde vervanger van Yuki Tsunoda, maar volgens kenners is dat niet per sé een goede vervolgstap. Meerdere topcoureurs vielen al ten prooi aan de suprematie van Max Verstappen, onder wie Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Pérez. De viervoudig wereldkampioen heeft straks vier teamgenoten in drie seizoenen versleten.

