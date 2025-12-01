Yuki Tsunoda is zijn Red Bull-stoeltje kwijt! Meerdere media melden dat de Japanner de zak heeft gekregen van de Oostenrijkse renstal. Racing Bulls-rookie Isack Hadjar, die zich dit jaar nadrukkelijk in de kijker speelde, erft zijn stoeltje en rijdt vanaf 2026 naast Max Verstappen. Bij het zusterteam is geen plaats voor Tsunoda, daar maakt Formule 2-talent en Red Bull-junior Arvid Lindblad volgend jaar zijn debuut.

Direct na de GP van Qatar zou er topoverleg hebben plaatsgevonden binnen de Red Bull-gelederen. Onder andere teambaas Laurent Mekies, topadviseur Helmut Marko en Red Bull-topman Oliver Mintzlaff maakten een keuze over de toekomstige invulling van de verschillende Formule 1-stoeltjes. Dinsdag moet een officieel persbericht volgen. Vooralsnog is het duidelijk dat Yuki Tsunoda zijn plekje naast Max Verstappen kwijtraakt. Racing Bulls-talent Isack Hadjar stroomt – geheel naar verwachting – door naar het hoofdteam.

Stoelendans

De jonge Parijzenaar speelde zich dit jaar nadrukkelijk in de kijker. Hij kon de meer ervaren Liam Lawson de baas en scoorde bovendien een podiumplaats tijdens de Dutch GP op Zandvoort. Tsunoda werd dit jaar zelf opgeroepen om een worstelende Liam Lawson te vervangen; tijdens zijn thuisrace in Japan maakte hij zijn langverwachte Red Bull-debuut. Sindsdien heeft hij 33 WK-punten gescoord, tegenover 396 van Verstappen.

Bij zusterteam Racing Bulls is volgend jaar geen plaats meer voor Tsunoda; daar maakt Formule 2-talent Arvid Lindblad zijn debuut naast Lawson. Mogelijk blijft de Japanner wel aan als test- en reservecoureur, al verklaarde hij in aanloop naar de GP van Qatar dat hij een dergelijke rol niet ambieert.

