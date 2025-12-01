Arvid Lindblad maakt in 2026 zijn Formule 1-debuut bij Racing Bulls. Meerdere media melden dat de Brits-Zweedse coureur het stoeltje erft van Isack Hadjar. Laatstgenoemde promoveert volgend jaar naar Red Bull en vervangt Yuki Tsunoda. Lindblad is sinds enkele jaren onderdeel van het juniorteam van Red Bull en kwam dit seizoen uit in de Formule 2. Daarnaast werkte hij al enkele vrije trainingen af in de koningsklasse.

Arvid Lindblad was de afgelopen jaren al succesvol in de juniorklassen. Dit seizoen maakte hij zijn debuut in de Formule 2, waar hij na afloop van het Qatarese raceweekend de zesde plaats in het kampioenschap bezet. De titel is inmiddels veroverd door de Italiaan Leonardo Fornaroli. Lindblad kwam dit seizoen ook tweemaal in actie in de Formule 1: de 18-jarige coureur kreeg op aandringen van Red Bull vervroegd een FIA-superlicentie, waardoor hij op zijn zeventiende al een vrije training kon rijden tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Later kwam hij opnieuw in actie in Mexico-Stad.

In Faenza komt Arvid Lindblad naast Liam Lawson terecht; Isack Hadjar maakt in 2026 promotie naar het hoofdteam van Red Bull. De jonge Parijzenaar blonk dit jaar uit bij het zusterteam, waar hij goede punten scoorde en onder meer op het podium stond tijdens de Dutch GP op Zandvoort. Yuki Tsunoda lijkt het onderspit te delven; zoals het er nu naar uitziet rijdt hij in Abu Dhabi zijn – voorlopig – laatste race in de Formule 1. Mogelijk krijgt hij een rol als test- en reservecoureur binnen de Red Bull-gelederen.

