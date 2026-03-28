Rookie Arvid Lindblad heeft zich als tiende gekwalificeerd voor de Grand Prix van Japan. In het tweede gedeelte van de kwalificatie wist hij met een sterke ronde Max Verstappen uit de top tien te duwen, waardoor de Nederlander niet verder kwam dan de elfde tijd. “Dit was boven mijn verwachtingen”, aldus Lindblad.

Arvid Lindblad kende een moeizaam begin van het weekend. In de tweede vrije training kwam hij niet in actie en ook in de derde vrije training reed hij weinig door een probleem met de auto. Ondanks de beperkte rijtijd wist Lindblad zich te plaatsen voor Q3, ten koste van Max Verstappen. “Het gaat boven mijn verwachtingen. Ik ben erg blij met de tiende plek. Ik had vertrouwen in mezelf en in het team, maar het was een moeilijk weekend. Het team heeft mij een auto gegeven waarmee weinig is gereden, maar ik had toch het vertrouwen om voluit te gaan. Ik ben trots op het team en op mezelf”, vertelde Lindblad in de paddock in Japan.

‘Punten halen’

De Brit-Zweedse coureur is het circuit van Suzuka niet eenvoudig, zeker niet met weinig ervaring en beperkte kilometerstand. “Op deze baan heb je echt zelfvertrouwen nodig, want je rijdt op de limiet. Je wordt direct gestraft als je een fout maakt. Het is geen gemakkelijk circuit als je zo weinig hebt gereden.” Hoewel de kwalificatie sterk was, kijkt Lindblad al vooruit naar de race, waarin hij nog veel moet leren. “Ik heb geen long runs gedaan door alle problemen, dus ik ga naar de data kijken en zoveel mogelijk leren. We hebben goede starts gehad, dus daar ga ik me op focussen en proberen in de eerste ronde mee kunnen rijden. De laatste races heb ik het erg naar mijn zin gehad, dus ik ga elke kans pakken die ik krijg in de openingsfase. Het doet is natuurlijk om punten te halen”, aldus de Racing Bulls-coureur.

Lindblad ziet ondanks alles ook positieve punten. Zo benadrukt hij dat het team het energiemanagement van de auto redelijk onder controle heeft, wat op Suzuka een voordeel kan zijn. “Het energieverbruik is vooral een groter probleem voor de snellere teams, omdat zij sneller gaan in de bochten. Wij zijn iets langzamer in de bochten, waardoor we minder lang op het gaspedaal staan en meer energie overhouden. We moeten dat slim en efficiënt gebruiken. Het is dus niet heel slecht voor ons”, besloot de 18-jarige coureur.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.