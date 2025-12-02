Terwijl de laatste race in Abu Dhabi nog verreden moet worden, richten meerdere teams de blik al op 2026 en de nieuwe technische reglementen. Zowel het chassis als de motorformule gaan op de schop, wat de aankomende winterstop extra spannend maakt voor de diverse constructeurs. Inmiddels weten we van een aantal teams al wanneer we de eerste indrukken krijgen van hun nieuwe auto’s; na Red Bull en Racing Bulls hebben ook Aston Martin en Alpine presentatiedata geprikt.

Eerder bevestigden Red Bull en zusterteam Racing Bulls dat de nieuwe auto’s op 15 januari worden onthuld in Detroit, de thuisbasis van motorleverancier Ford. Naar verwachting gaat het om een symbolische presentatie. De teams zullen enkel de nieuwe kleurstelling tonen, zonder het daadwerkelijke ontwerp prijs te geven. De volledige RB22 – én de VCARB 03 – debuteren pas tijdens de eerste testdagen.

Aston Martin en Alpine

Deze week maakten Aston Martin en Alpine bekend dat ook zij hun presentatiedata hebben vastgelegd. Daags na de GP van Qatar liet de Britse renstal weten op 9 februari het doek van de AMR26 te trekken. Verdere details ontbreken nog. Op sociale media deelde het team wel een potloodschets van de naam ‘AMR26’, een duidelijke knipoog naar topontwerper en toekomstig teambaas Adrian Newey. De bewierookte Brit is hoofdverantwoordelijk voor de nieuwe bolide.

Dinsdag volgde Alpine het voorbeeld van Red Bull en Aston Martin. De nieuwe auto, vermoedelijk de A526, wordt op 23 januari onthuld in Barcelona. Ook hier gaat het om een zogeheten season launch, waarbij het daadwerkelijke ontwerp nog even in de coulissen blijft. Het chassis moet volgend jaar het verschil maken, zeker nu het team is afgestapt van de eigen Renault-motor. Vanaf 2026 maakt men in Enstone gebruik van een Mercedes-aandrijflijn.

