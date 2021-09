Sebastian Vettel en Lance Stroll zullen ook in 2022 bij Aston Martin blijven, zo heeft het team bekendgemaakt. Daarmee zijn de opties in de contracten definitief gelicht en maakt het team ook meteen een einde aan de speculatie over de toekomst van Vettel.

Zowel Lance Stroll als Sebastian Vettel had een meerjarig contract getekend bij Aston Martin, dat vorig jaar nog onder de naam Racing Point reed. De twee konden dus al op een contractverlenging rekenen, al moest daarvoor wel de optie in het contract gelicht worden, wat nu dus ook is gebeurd. Dat betekent dat zij ook in 2022 in de groene kleuren van Aston Martin te zien zullen zijn.

“Volgend seizoen begin ik aan mijn zesde jaar in de Formule 1, samen met mijn teamgenoot Sebastian”, zegt Stroll. “We zijn samen dit Aston Martin-avontuur begonnen en ik kijk er enorm naar uit om de reis volgend jaar met hem voort te zetten. We hebben dit jaar niet bereikt wat we wilden, maar dat heeft onze honger en drang naar succes volgend seizoen alleen maar vergroot. Met de prestige en steun van Aston Martin, en de nieuwe sponsors die het prestigieuze merk heeft aangetrokken, bevinden we ons in een goede positie om onze prestaties in 2022 te verbeteren”, aldus de Canadees.

Aston Martin heeft met het nieuws meteen de geruchten rondom Vettel naar het rijk der fabelen verwezen. Er gingen namelijk geruchten dat er wat onenigheid was tussen de twee partijen omdat het zo lang duurde voordat ze tot een contractverlenging kwamen. Vettel zou bovendien twijfelen of hij wel door wilde gaan in de Formule 1 en misschien liever zou inzetten voor het milieu, maar daar bestaat nu dus geen twijfel meer over.

“Ik kijk er echt naar uit om met de nieuwe generatie Formule 1-auto’s te racen”, zegt Vettel. “Ze zien er heel anders uit en de nieuwe technische regels zouden ons een auto moeten bezorgen die beter kan racen dan recentelijk het geval was. Het zal geweldig zijn voor de coureurs en de fans om spannendere races te hebben. De veranderingen zijn dusdanig groot dat elk team opnieuw zal beginnen, dus het zal een geweldige kans zijn voor Aston Martin. Ik geloof in de krachten van ons groeiende team, dus ik kijk nu al uit naar 2022”, aldus de viervoudig wereldkampioen.