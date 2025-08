De Duitse tak van Sky Sports beweert dat Aston Martin het station boycot. Hoofdanalist en commentator Ralf Schumacher zou te kritisch zijn geweest op het team – en op coureur Lance Stroll in het bijzonder. Naar aanleiding van enkele verhitte teamberichten tijdens de Britse GP richtte de Duitser zijn pijlen op de 26-jarige Canadees. Daarom zou Aston Martin hebben geweigerd om Schumacher tijdens het raceweekend in Hongarije te woord te staan.

De vermeende boycot kwam aan het licht tijdens de GP van Hongarije, toen verslaggever Peter Hardenacke en voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher werden gemeden door teamleden van Aston Martin. “Ik weet dat ze ons geen interviews meer geven omdat ze ons op dit moment niet zo aardig vinden”, gaf Schumacher toe. Volgens BILD had het team eerder dat weekend al verzoeken voor privé-interviews van Sky Deutschland afgewezen.

Kritiek op Stroll

Hardenacke erkende later dat de Duitse omroep ‘misschien iets te kritisch’ was geweest over Aston Martin. Vooral de uitlatingen van Ralf Schumacher zouden voor irritatie hebben gezorgd. Zo stelde de zesvoudig Grand Prix-winnaar na de race op Silverstone dat Lance Stroll zijn excuses moest aanbieden aan het team. De Canadees had via de boordradio geroepen dat hij nog nooit in zo’n slechte auto had gereden. Volgens meerdere bronnen is de boycot inmiddels opgeheven, al zou Aston Martin de zender wel hebben aangespoord om in de toekomst zorgvuldiger te zijn in de balans en toon van de berichtgeving.

LEES OOK: Alonso komt op voor Bortoleto: ‘Als hij Engels was, stond hij op alle voorpagina’s’

Aston Martin kende in Hongarije zijn beste weekend van het seizoen. Enkele dagen na het teleurstellende optreden in Spa-Francorchamps eindigden coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll respectievelijk als vijfde en zevende. Het team staat momenteel zesde in het constructeurskampioenschap, met één punt voorsprong op Sauber.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Vanaf donderdag in de winkel, maar nu al online te bestellen! (met gratis bezorging in heel Nederland)