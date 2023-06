De Aston Martin-coureurs zijn klaar voor de strijd in de Grand Prix van Canada. Na te zijn geschrokken van de snelheid van rivaal Mercedes in Spanje, zit de motivatie er goed in om bij de volgende race het podium weer terug te veroveren.

Bij de Grand Prix van Spanje behaalde Aston Martin zijn slechtste resultaat van het seizoen. Met een zesde en zevende plek werden goede punten veroverd, maar het team kon niet tippen aan de snelheid van Mercedes.

“Mercedes had echt een raket”, zegt Lance Stroll tegen Motorsport.com. “Ik weet niet waar ze die snelheid vandaan hebben gehaald. Ik verwachtte dat wij de snelste auto zouden hebben naast Red Bull. Zeker na de andere races. Maar dat hadden we gewoon niet. We hadden veel bandenslijtage en hadden moeite met onze snelheid ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Red Bull zit in een klasse apart. We konden het gewoon niet waarmaken.”

Stroll’s teamgenoot Fernando Alonso maakt zich echter geen zorgen. “Ja, het is waar dat Mercedes wat belangrijke punten heeft gescoord”, vertelt de Spanjaard aan verschillende media. “Maar wij hebben ook punten behaald ten opzichte van Ferrari. In Canada brengen we wat upgrades, in Silverstone ook. Het zal er allemaal van afhangen wie wanneer upgrades meebrengt. Uiteindelijk denk ik dat dit gewoon een uitzondering van één race was. In Canada zullen we ze verpletteren.”