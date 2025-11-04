Aston Martin bereidt zich voor op een nieuw hoofdstuk in 2026. Waar het team nu nog opereert als klantenteam van Mercedes, gaat het vanaf volgend jaar verder als volwaardig fabrieksteam met eigen Honda-motoren. Topingenieur Enrico Cardile, sinds kort Chief Technical Officer van het team, spreekt zijn vertrouwen uit in de Japanse autogigant en benadrukt dat Honda’s exclusieve focus op Aston Martin grote voordelen oplevert.

Cardile, die zijn sporen verdiende bij Ferrari, was onlangs te gast in de Beyond the Grid-podcast. De Italiaan bekleedt sinds dit jaar een sleutelrol bij Aston Martin en deed een boekje open over de nieuwe samenwerking met Honda. De Japanners werken momenteel nog samen met Red Bull en zusterteam Racing Bulls, maar gaan vanaf volgend jaar een exclusief partnerschap aan met Aston Martin. Cardile benadrukte de voordelen van zo’n constructie.

“Aan de ene kant proberen ze (Honda, red.) tijdens de ontwikkeling altijd aan onze verzoeken te voldoen”, legde hij uit. “Ze hoeven dus geen compromis te sluiten met de wensen van verschillende teams. Aan de andere kant kunnen ze juist wat verder gaan in de ontwikkeling, omdat ze de motoren slechts aan één team hoeven te leveren. De productieaantallen zijn daardoor lager, wat hen in staat stelt de lat nog hoger te leggen.”

‘Agressieve aanpak’

De Italiaan sprak met bewondering over Honda’s toewijding en werkwijze sinds het partnerschap officieel werd aangekondigd. “Persoonlijk richt ik me sinds mijn aanstelling vooral op het chassis, dus ik zie slechts zijdelings wat Honda doet”, gaf Cardile toe. “Desalniettemin ben ik verrast door hun toewijding en agressieve aanpak. Ze staan open voor nauwe samenwerking en doen er alles aan om tegemoet te komen aan onze eisen vanuit de chassisontwikkeling.”

LEES OOK: Lawrence Stroll vastberaden: ‘Ik stop niet tot Aston Martin kampioen is’

Ook ging Cardile in op de nieuwe technische reglementen voor 2026. Kenners vinden dat de vrijheid om een ontwerp te creëren volgend jaar verder wordt ingeperkt, maar volgens de Aston Martin-CTO schept dat juist kansen. “Ik had hetzelfde gevoel als in 2021, toen de nieuwe regelgeving eraan kwam”, onthulde hij. “In eerste instantie leken de regels te simplistisch en de mogelijkheden extreem beperkt. Maar zodra je ermee aan de slag gaat, merk je dat ze weliswaar beperkend zijn, maar tegelijkertijd ruimte bieden voor nieuwe, creatieve oplossingen.”

