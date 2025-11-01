Lawrence Stroll laat er geen twijfel over bestaan – hij stopt niet voordat Aston Martin wereldkampioen is in de Formule 1. De Canadese miljardair en teameigenaar, die in 2022 de overname van Racing Point leidde en het team omvormde tot Aston Martin, spreekt nog altijd vol ambitie over de toekomst van zijn renstal. Toch ging het team de afgelopen twee jaar achteruit in het klassement.

Aston Martin bereidt zich momenteel voor op het nieuwe tijdperk dat in 2026 ingaat, wanneer de renstal als fabrieksteam gaat samenwerken met Honda. Dankzij forse investeringen in de ultramoderne fabriek in Silverstone en het aantrekken van topspecialisten als Adrian Newey en Enrico Cardile wil Stroll het team naar de absolute top van de Formule 1 brengen. Voorlopig richt de Britse formatie zich volledig op de kansen die de nieuwe reglementen van 2026 bieden.

“Het hele team vormt zich en we kijken uit naar volgend jaar, naar een enorme verandering in de regels en reglementen”, aldus Stroll op het officiële YouTube-kanaal van Aston Martin. “We maken bovendien weer een grote stap, doordat Honda onze officiële motorpartner wordt. Het feit dat we straks voor het eerst in onze geschiedenis een fabrieksteam zullen zijn, is een totaal nieuwe ervaring. Het betekent dat we een motor ontwerpen die één geheel vormt met het chassis, in plaats van een klantenmotor die kant-en-klaar wordt geleverd”, lichtte hij toe.

‘Ik ben onvermoeibaar’

“Er heerst een enorme opwinding binnen het team”, vervolgde hij enthousiast. “Zelf ben ik onvermoeibaar en geef ik niet op tot de missie is volbracht. En die missie is wereldkampioen worden.” De afgelopen jaren leek Aston Martin echter achteruit te gaan. Waar het team na een sterke seizoensstart in 2023 liefst 280 WK-punten scoorde en op de vijfde plaats eindigde, moest het in 2024 genoegen nemen met 94 punten. In het huidige seizoen staat Aston Martin op de zevende plaats met ‘slechts’ 69 punten.

In 2026 is het opnieuw aan Fernando Alonso en Lance Stroll om de hoge ambities waar te maken – de coureursbezetting blijft ongewijzigd. Toch verwachten kenners dat Aston Martin zich vroeg of laat over het rijdersduo zal moeten buigen. Alonso heeft al toegegeven dat zijn pensioen nadert, terwijl Stroll junior tot dusver vaak tekortschiet. In de afgelopen 31(!) kwalificaties eindigde hij steevast achter zijn Spaanse teamgenoot.

