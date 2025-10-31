Volgens Sergio Pérez heeft geen enkele coureur een schijn van kans naast Max Verstappen, zelfs niet Hamilton of Leclerc. Een eerlijke constatering, of een handig excuus voor zijn eigen falen? “Iedereen naast Max is de pineut,” vat Gerard Bos het treffend samen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Bos ziet in elk geval een kern van waarheid in de woorden van de Mexicaan. “Het pleit voor Pérez dat het niet alleen aan hem lag,” zegt hij. “Iedereen die naast Max rijdt krijgt het moeilijk. Al kan ik me niet voorstellen dat een Hamilton of Leclerc ook op een hoopje wordt gereden zoals Tsunoda of Lawson.”

Coureur Jeroen Bleekemolen is het daar niet mee eens. “Ik denk het wél. Max breekt ze allemaal, zonder dat hij daar overigens bewust mee bezig is. Hij speelt geen psychologische spelletjes, maar zijn constante niveau is moordend. Hamilton had ook mindere weekenden in de jaren dat hij kampioen werd met Mercedes. Maar Max staat er altijd en op een gegeven moment gaat je vertrouwen als teamgenoot zijnde afbrokkelen. Daar word je als coureur gek van.”

En hoe zit het met Isack Hadjar, die volgens de geruchten volgend jaar naast Verstappen mag aantreden? Bleekemolen voorspelt weinig goeds: “Hij krijgt misschien wat tijd omdat hij nog wat onervaren is, maar uiteindelijk gaat het net als bij de rest. Hadjar kan het gewoon vergeten.”

Dit en meer hoor in je in de nieuwe aflevering van Formule 1 Paddockpraat. Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Lees ook: Formule 1 Paddockpraat bereikt 1 miljoen views op YouTube

Bekijk hier de video van de podcast:

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.