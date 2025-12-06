De FIA heeft Aston Martin een boete van 20.000 euro opgelegd, plus een voorwaardelijke boete van nog eens 30.000 euro. Coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll lieten vrijdag een verplichte fansessie verstek gaan. Beiden moesten volgens de regels verplicht aanwezig zijn, maar kwamen – tot grote teleurstelling van hun supporters – niet opdagen. De stewards benadrukten in hun oordeel het belang van de fanbeleving.

In de officiële documentatie van de FIA lieten de stewards weten dat veel fans ‘urenlang in de hitte hadden gewacht’ om Fernando Alonso en Lance Stroll te zien. Aston Martin voerde aan dat het team de coureurs had geïnformeerd dat vervanging mogelijk was, aangezien beiden ook niet in actie kwamen tijdens de eerste vrije training. Alonso en Stroll werden vervangen door respectievelijk Cian Shields en Jak Crawford.

‘Fans zijn de kern van Formule 1’

Het team probeerde de afwezigheid te compenseren met extra activiteiten voor de fans. Zo bood het aan aanwezig te zijn in de fanzone, gesigneerde petten uit te delen en twee fans een exclusieve rondleiding door de garage te geven. De stewards waardeerden dat voorstel, maar vonden aanvullende strafmaatregelen noodzakelijk. Daarom legde de FIA een boete op van 10.000 euro per coureur, aangevuld met een voorwaardelijke boete van 15.000 euro per coureur. Deze laatste wordt alleen geïnd als Aston Martin binnen twaalf maanden opnieuw in de fout gaat.

In hun volledige oordeel benadrukken de stewards dat de aanwezigheidsplicht van coureurs soms lastig kan zijn, maar essentieel blijft voor de sportbeleving. “Hoewel deze verplichtingen soms onhandig zijn voor coureurs, erkennen de stewards ook dat fans de kern van de Formule 1 vormen”, luidt het bericht. Ze wezen bovendien nogmaals op de teleurstelling langs de hekken. Het team moet verder een officieel rapport aanleveren als bewijs dat beide coureurs dit weekend de fanzone hebben bezocht, alle fans in Aston Martin-kledij een gesigneerde pet hebben gekregen en twee fans een rondleiding door de garage hebben gehad.

