Het team van Aston Martin was in Australië het enige team dat geen enkel van haar coureurs de finishlijn kon laten halen. Zowel Fernando Alonso als Lance Stroll viel uit, maar niet zonder, in de woorden van het team zelf, kostbare ‘data en leringen’ uit de Grand Prix te halen. Aston Martin hoopt zo beter voorbereid het Chinese Grand Prix-weekend in te gaan, al vraagt Alonso zich nog af of hij in Shanghai straks wel een race kan uitrijden: ‘Denk dat het nog even zal duren’.

Het was een opvallend moment tijdens de Australische Grand Prix: de terugkeer van Fernando Alonso op de baan, nadat Aston Martin eerder nog de Spanjaard uit de race had gehaald. In ronde 32 viel de Aston Martin-coureur echter opnieuw uit, en maakte hij de Grand Prix vervolgens niet meer af. Teambaas Adrian Newey legt uit waarom Alonso uit de race werd gehaald.

“Vandaag was vooral een kans voor ons om meer te leren over de AMR26”, vertelt Newey in een officiële verklaring van Aston Martin. “Beide auto’s deden mee aan de racestart, en zodra het duidelijk werd dat we niet konden meedoen om de WK-punten, kozen we ervoor om een pitstop te maken en te checken wat er met de auto’s aan de hand was. Het team vroeg toen aan Fernando om de auto uit de race te halen om zo onderdelen te sparen. De data en de leringen die we uit dit weekend kunnen trekken, zullen ons helpen tijdens het volgende evenement (GP China, red.).”

Zenuwen

Eerder vertelde Newey al dat er een risico was op ‘schade aan de zenuwen’ in de handen van coureurs Alonso en Lance Stroll na ’15 tot 25 ronden’. De Spanjaard stopte in ronde 21 definitief met de race in Melbourne, en vertelde naderhand hoe het met zijn handen ging. “Het is vergelijkbaar met Bahrein, en het is niet het beste gevoel met zoveel trillingen”, zei Alonso tegen de media. “Ik denk dat Honda denkt dat de trillingen door de accu sinds Bahrein zijn verminderd, dankzij enkele aanpassingen, maar dat is nog niet gebeurd met het chassis, omdat ze de accu op een andere manier moeten isoleren. Dus ik denk dat het nog even zal duren, maar we zullen ons best doen in China en zoveel mogelijk ronden rijden om het team te helpen.”

LEES OOK: Verstappen over effect nieuwe regels: ‘Er gebeurden Mario Kart-achtige dingen’

Ondanks dat Alonso hierdoor nog niet zeker weet of hij de Grand Prix in Shanghai wel kan uitrijden, blijft hij hoopvol. “Het zal niet anders zijn, dus ik verwacht weer een zwaar weekend, maar we mogen niet opgeven”, vervolgt de tweevoudig wereldkampioen. “We moeten verschillende oplossingen blijven proberen, vooral aan het chassis, om het pakket te verbeteren, want we optimaliseren niets. China is dus weer een goede kans.”

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.