Na het teleurstellende raceweekend in Austin heeft Aston Martin geleerd van de gemaakte fouten. In aanloop naar de Grand Prix van Mexico en de resterende drie races voert het team dan ook een belangrijke nieuwe regel in voor zichzelf. Vanaf nu brengt Aston Martin geen upgrades meer mee naar een weekend met een sprintrace.

Het sprintweekend in Austin is de teams niet in de koude kleren gaan zitten. Het grootste drama kwam natuurlijk van Ferrari en Mercedes, die allebei een van hun coureurs gediskwalificeerd zagen vanwege technische overtredingen. Een ander topteam is daardoor een beetje buiten de schijnwerpers gebleven. Maar ook Aston Martin had bepaald geen goed weekend in Austin.

Het begon veelbelovend, aangezien het team een laatste pakketje upgrades meebracht naar het Amerikaanse circuit. Al snel werd echter duidelijk dat niet deze upgrades, maar de problemen met de remmen de boventoon zouden voeren in Austin. In de kwalificatie vielen beide coureurs uit in Q1. Bij de sprintkwalificatie ging het iets beter, al strandden Fernando Alonso en Lance Stroll daar alsnog in Q2. Het leverde een honende reactie op van rivaal Lando Norris. “Het lijkt wel alsof Aston met elke upgrade juist langzamer wordt.”

De daadwerkelijke races waren opnieuw teleurstellend. Alonso eindigde in de sprint op de dertiende plek, bijna 50 seconden achter winnaar Max Verstappen. Stroll viel uit vanwege de eerder genoemde remproblemen. Beide mannen startten de Grand Prix vanuit de pitlane omdat het team de volledige set-up van de auto’s overhoop had gegooid. Dit keer was Alonso aan de beurt om uit te vallen, niet vanwege problemen met de remmen, maar vanwege vloerschade. Stroll wist daadwerkelijk een sterke race te rijden en eindigde als negende. Door de diskwalificatie van Leclerc en Hamilton klom hij na de race nog op naar plek zeven.

Daarmee haalde Stroll kostbare punten binnen voor het team, iets wat aan het begin van het weekend onwaarschijnlijk leek. De stemming in het team is daardoor een beetje gemengd, zo vertelt teambaas Mike Krack. “Na drie dagen hard werk zijn er toch wat blije gezichten in de garage, en dat is ook welverdiend. Maar je moet ook erkennen dat we hier een gemiste kans hebben gehad. Dat is nou eenmaal de realiteit. Op vrijdag hebben we ons werk niet goed gedaan. De gevolgen daarvan merkten we het hele weekend. Vanaf nu is het de nieuwe regel: geen upgrades in een sprintweekend. Goed, je weet wat de risico’s zijn, dus je mag achteraf eigenlijk niet klagen. Maar dat is wel een les die we nu weer moesten leren.”

