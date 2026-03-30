Aston Martin is nog lang niet van de problemen aan de Honda-motor af, maar de twee coureurs besloten er toch wat van te maken op het circuit van Suzuka. Fernando Alonso was opgelucht dat hij voor het eerst een hele raceafstand kon voltooien, terwijl Lance Stroll wel een beetje kon genieten van het racen tegen zijn teamgenoot: ‘Ik had een leuke race met Fernando in ons eigen kleine kampioenschap, onze eigen Aston Martin-klasse’.

De problemen bij Aston Martin en motorleverancier Honda zijn nog lang niet voorbij. Meer dan een achttiende plaats voor kersverse vader Fernando Alonso op Suzuka zat er niet in, terwijl Lance Stroll wederom een uitvalbeurt beleefde. Honda had als doel gesteld om met beide auto’s de finishlijn te halen, maar kon toch met Alonso voor het eerst dit seizoen een Grand Prix uitrijden.

NU ONLINE: 40 pagina's Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

“Er zijn nog veel punten die het team moet aanpakken, en ik denk dat het voltooien van de eerste raceafstand ons vandaag waardevolle informatie en gegevens heeft opgeleverd die we moeten analyseren om verbeteringen door te voeren”, zegt ook de Spanjaard na de race in Japan. Toch is de tweevoudig wereldkampioen ver van tevreden. “Het tempo ontbrak tijdens alle sessies van het weekend, en dat was ook tijdens de race het geval. We moeten ons dus op veel vlakken verbeteren.”

Honda heeft met name hard gewerkt aan het oplossen van de trillingsproblemen die de accu in de krachtbron aantasten en daarmee de betrouwbaarheid in gevaar brengen. “Het was beter”, bevestigt Alonso dat de motorleverancier stappen heeft gezet. “Het was er nog wel. Het verschilt ook een beetje per circuit en per dag. Vandaag was het te doen, en daardoor kon ik de race afmaken.”

‘Aston Martin-klasse’

Helaas moest Stroll wel na dertig rondes zijn race staken. “Volgens mij was er een probleem met de waterdruk,” zei hij tegen de aanwezige media. “We moeten het nog onderzoeken, maar dat is wat we op dit moment denken.” Ook de Canadees gaf toe dat de auto tot dan toe “niet geweldig” was. Toch genoot hij van het racen op Suzuka, in wat hij grappend de ‘Aston Martin-klasse’ noemde. “Ik had een leuke race met Fernando in ons eigen kleine kampioenschap, ons eigen Aston Martin-kampioenschap. Ik genoot van de race, ook al waren we traag en vochten we voor de laatste plaatsen. Suzuka is altijd een mooi circuit om op te rijden. Jammer dat we het einde niet hebben gehaald.”

