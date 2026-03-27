Heuglijk nieuws voor Fernando Alonso! De Spaanse F1-coureur is deze week voor het eerst vader geworden, zo heeft hij inmiddels bevestigd. Alonso reisde verlaat af naar Suzuka voor de aankomende GP van Japan en moest zijn mediaverplichtingen op donderdag al verstek laten gaan. Vrijdag werd duidelijk waarom: samen met partner en F1-verslaggever Melissa Jiménez heeft hij zijn eerste kindje verwelkomd.

Na de tweede vrije training in Japan bevestigde Fernando Alonso tegenover het Spaanstalige DAZN dat hij voor het eerst vader is geworden. Toen Aston Martin eerder deze week liet weten dat de tweevoudig wereldkampioen later naar Suzuka zou afreizen, werd al gesuggereerd dat Jiménez was bevallen van een zoon of dochter. “Gelukkig gaat alles goed, zowel met de moeder als met de baby”, aldus een stralende Alonso. “Ik ben heel blij; het is een geweldig en bijzonder moment.”

Het geslacht van de baby is vooralsnog niet bekend. Na Max Verstappen, Nico Hülkenberg en Sergio Pérez is Alonso nu de vierde vader op de huidige F1-grid. Wat dat betreft vergaat het hem in zijn privéleven beter dan op de baan. De Spaanse routinier heeft door zijn gebrekkige Aston Martin-bolide nog geen races kunnen uitrijden in 2026. Zijn contract bij de Britse renstal loopt dit jaar af. Mogelijk zijn het gebrek aan competitiviteit – en zijn nieuwe vaderschap – reden om zijn racepak na dit seizoen aan de wilgen te hangen. Alonso is op dit moment nog altijd de coureur met veruit de meeste Grands Prix op zijn naam.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.