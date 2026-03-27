Aston Martin rijdt tijdens het aankomende raceweekend in Japan een halve thuisrace. De Britse renstal maakt sinds dit jaar gebruik van Honda-motoren, al heeft dat vooralsnog niet de gewenste successen opgeleverd. Integendeel: coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll hebben nog geen enkele race uitgereden door de gebrekkige aandrijflijn. In aanloop naar de Grand Prix schetst Honda-topman Koji Watanabe een duidelijk beeld van de huidige stand van zaken.

“We zijn een nieuw seizoen met Aston Martin begonnen en het is geen geheim dat we momenteel worstelen met de prestaties op het circuit”, aldus Watanabe tijdens de officiële FIA-persconferentie.

“Ik denk dat daar verschillende redenen voor zijn. Ten eerste is de nieuwe regelgeving natuurlijk een behoorlijke uitdaging voor ons. Ten tweede hebben we onze F1-activiteiten eind 2021 stopgezet, alvorens we in 2023 terugkeerden. Het kostte ons tijd om de organisatie opnieuw op te bouwen en de F1-ontwikkeling te hervatten.”

Adrian Newey merkte tijdens de openingsrace in Melbourne al op dat Honda het met slechts 30 procent van het oorspronkelijke ingenieursteam moest doen: “Ze zijn begonnen met een flinke achterstand en hebben moeite gehad om die in te halen”, verklaarde de Engelsman destijds. Volgens Watanabe is dat echter een misvatting; hij benadrukt dat Honda altijd op dezelfde manier heeft gewerkt. “Ons beleid is om ingenieurs regelmatig te laten rouleren naar massaproductie of meer geavanceerde technologieën; dat hebben we altijd zo gedaan”, legde de Japanner uit. “Natuurlijk kostte het tijd om de organisatie opnieuw op te bouwen en daar maakte hij (Newey, red.) zich waarschijnlijk zorgen over. Maar nu hebben we een sterke organisatie met voldoende talent.”

Nauwe samenwerking

Watanabe bevestigde dat Honda prioriteit geeft aan de betrouwbaarheid en de trillingsproblemen, hoewel er langzaamaan ook aandacht is voor de prestaties. “Op dit moment richten we ons op het verminderen van de trillingen, met name de schade aan het accugedeelte”, zei hij. “Maar voor Suzuka hebben we ook het energiebeheer verbeterd, met het oog op betere prestaties. We werken nauw samen met Aston Martin, niet alleen op technisch gebied, maar op alle vlakken, om een sterk partnerschap op te bouwen. In onze vestiging in Japan werken ingenieurs van Aston Martin zij aan zij met onze eigen mensen. Het belangrijkste is dat we stap voor stap vooruitgang blijven boeken.”

Opvallend is dat Honda de afgelopen jaren met Red Bull meerdere kampioenschappen heeft gewonnen. Waar is die competitiviteit gebleven, vragen veel fans zich af. “We hebben genoeg ervaring”, gaf Watanabe toe. “Het probleem is vooral dat we later met de ontwikkeling zijn begonnen dan de concurrentie. Zo waren de trillingen op de testbank acceptabel, maar werden ze pas een probleem toen we de motor daadwerkelijk in het chassis integreerden. De aandrijflijn alleen kan dit dus niet oplossen. We staan in nauw contact met Aston Martin om ook het chassis te verbeteren.”

