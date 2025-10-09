Aston Martin heeft met Enrico Cardile een nieuwe technische kracht aan boord gehaald, en zijn boodschap is duidelijk: het einddoel is niets minder dan winnen. Na zijn vertrek bij Ferrari kijkt hij uit naar 2026 en het nieuwe tijdperk van Aston Martin in de Formule 1. In een interview met Aston Martin deelt Cardile zijn visie en vastberadenheid om het team naar de top van de koningsklasse te brengen.

Enrico Cardile begon in juli als technisch directeur bij Aston Martin, nadat een juridische procedure met Ferrari zijn start bij het Britse team had vertraagd. Sinds 2016 was hij actief als technisch directeur bij de Scuderia. Over zijn eerste indrukken bij de Britse renstal is de Italiaan enthousiast: “Het is enorm spannend, levendig en allesbehalve repetitief”, zegt hij. “Ik doe niets liever dan dit werk en voel me bevoorrecht dat ik hiervoor betaald word. Het is mijn passie.” Cardile maakt zich geen zorgen over óf Aston Martin succesvol wordt, maar over wanneer: “Of dat nu bij de eerste race is, de tweede, zevende of later – dat weet ik niet. Wat we wél hebben, is vastberadenheid, focus en vertrouwen. We hebben alles in huis om iets geweldigs neer te zetten. Falen is geen optie.”

Cardile omschrijft zijn rol als die van iemand die de visie van de organisatie bewaakt en op het juiste moment de goede beslissingen neemt. “Mijn taak is om de juiste vragen te stellen, de antwoorden te begrijpen en vervolgens de juiste keuzes te maken.” Daarbij ligt de nadruk volgens hem op het einddoel. “Wat uiteindelijk telt, is winnen. Het gaat er niet om of we aan het begin gelijk hebben, maar of we aan het eind bovenaan staan.”

Nieuw tijdperk

Met een helder plan en duidelijke visie – afgestemd met teambaas Andy Cowell, technisch adviseur Adrian Newey en teameigenaar Lawrence Stroll – wil Cardile stap voor stap vooruitgang boeken. De samenwerking met motorpartner Honda maakt van Aston Martin bovendien een volwaardig fabrieksteam. Cardile heeft in ieder geval alvast alle vertrouwen in zijn nieuwe werkomgeving: “We zijn volop in ontwikkeling, maar we bewegen duidelijk de goede kant op.”

