Pierre Gasly nam geen blad voor de mond na de Grand Prix van Singapore. De Fransman eindigde de race op het Marina Bay Street Circuit puntloos en als negentiende. Na een kleurloze race, waarin hij vanuit de pitstraat startte en vrijwel constant vastzat in het verkeer, uitte de Alpine-coureur zijn frustratie over het gebrek aan snelheid van de A525.

Het was een moeizame zondag voor Pierre Gasly in Singapore, die op het bochtige stratencircuit van Marina Bay geen moment in de buurt kwam van de punten. En de Alpine-coureur had daar na afloop duidelijk genoeg van. “Het was oké, gewoon een saaie race”, zei hij voor de camera. “We waren gewoon te langzaam om het fysiek zwaar te hebben.”

Zijn woorden waren scherp, maar de onderliggende boodschap is duidelijk: het loopt niet bij Alpine. “Het is op dit moment gewoon niet leuk om te rijden. We zijn simpelweg niet competitief genoeg om echt te kunnen vechten. Dat is frustrerend”, aldus Gasly. De Fransman reed vrijwel de hele race zonder uitzicht op een goed resultaat. De Fransman zat vast in een DRS-treintje achter andere auto’s — zonder kans om aan te vallen. “Je probeert nog een beetje druk te zetten, in de hoop dat de auto voor je een fout maakt. Maar dat is eigenlijk alles wat je kunt doen.”

Niet goed genoeg

Niet alleen Singapore viel tegen, geeft Gasly toe. “Eerlijk gezegd zijn de laatste paar weekenden gewoon niet goed genoeg geweest. Het voelt alsof we het als team momenteel niet op orde hebben.” Toch wil de Alpine-coureur vooruitkijken. “We moeten nu met het team gaan zitten, wat dingen bespreken en samen daaraan werken. Austin zou ons als circuit beter moeten liggen.”

Alpine kende een teleurstellend seizoen tot nu toe, met weinig hoogtepunten en veel interne onrust eerder dit jaar. Gasly’s uitspraken na Singapore zijn dan ook niet alleen een reactie op één race, maar op een langere periode van tegenvallende prestaties. In Austin krijgt het team een nieuwe kans — al zal er volgens Gasly eerst intern het nodige besproken moeten worden, voordat Alpine deze kan grijpen.

