Samen met Allard Kalff, Jeroen Bleekemolen en Frank Woestenburg blikken we terug op de Formule 1-testdagen in Bahrein. Wat viel hen op, wie was de grote verrassing en wat verwachten ze voor het komende seizoen? En is Max Verstappen nu al de grootste favoriet voor de wereldtitel?

Dit en meer in de nieuwste aflevering van Formule 1 Paddockpraat. Tevens maak je kans op een prachtig boek over Lewis Hamilton. Hoe? Luister snel deze aflevering!

