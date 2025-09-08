Aston Martin-coureur Lance Stroll kijkt terug op een teleurstellend raceweekend in Monza. De Canadees kwam als laatste over de eindstreep, op ruim één ronde achterstand van winnaar Max Verstappen. De 27-jarige coureur, die al niet bekendstaat om zijn baanbrekende post-race-interviews, was na afloop van de Grand Prix opvallend kort van stof. Aston Martin-topman Mike Krack nam het later op voor de ‘gefrustreerde’ Stroll.

Waar teamgenoot Fernando Alonso de Italiaanse GP vroegtijdig moest staken door een defecte ophanging, was Stroll zondag hekkensluiter in zijn Aston Martin. De strategie om bijna vijftig ronden op één set banden te rijden, kwam hem duur te staan. Na afloop werd hij door F1TV gevraagd of deze bijzondere keuze hem inderdaad een goed resultaat had gekost. “Ja”, verzuchtte hij. Had hij nog iets toe te voegen over de race? Nee, zo bleek; het bleef stil achter de microfoon.

Stroll werd daarna gevraagd naar het incident met Esteban Ocon. De Fransman had hem van de baan geduwd en kreeg daarvoor een tijdstraf van vijf seconden en één strafpunt op zijn licentie. Opnieuw bleef het angstvallig stil. Kon Stroll dan misschien nog iets positiefs benoemen over het weekend voor Aston Martin? “Niet veel”, klonk het verveeld. Oké, was hij het dan eens met de straf voor Ocon? “Ik heb er niets over te zeggen”, reageerde hij, zijn schouders ophalend. Vervolgens brak hij het interview spontaan af.

‘Frustratie is normaal’

Even later stond Aston Martin-baanofficier Mike Krack de pers te woord – uiteraard werd hij gevraagd naar de verveelde houding van Stroll. Was zijn coureur boos over de gekozen strategie? “Nee, ik denk dat je in dit soort situaties, waarin je een race hebt met vrijwel geen degradatie en je achteraan start, gewoon moet hopen op kansen”, reageerde hij. “We houden altijd rekening met safetycars na onze pitstops, dus we zeiden: ‘Laten we gewoon wachten tot deze naar buiten komt’. Helaas gebeurde dat niet. Dan is het normaal dat je een zekere mate van frustratie voelt. Je gaat tot het uiterste, maar vecht voor niets. Dan is frustratie normaal.”

Krack wees ten slotte op een probleem in de pitstraat. Mogelijk liet Aston Martin daar veel tijd liggen voor Stroll. “We hebben hem langer in de pits moeten houden dan nodig was”, besloot de Luxemburger. “Gelukkig beschikken we over de loggegevens, dus dit gaan we zeker nog analyseren.”

