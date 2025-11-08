Aston Martin kende een uitstekende start van het weekend in Brazilië. Op het Autódromo José Carlos Pace wisten zowel Fernando Alonso als Lance Stroll zich knap in de top tien te kwalificeren voor de sprintrace. Alonso eindigde op een sterke vijfde plaats, vóór Max Verstappen (P6), terwijl Stroll zich als zevende kwalificeerde – zijn beste sprintkwalificatie sinds China eerder dit jaar.

Voor het eerst in maanden wist Aston Martin weer beide auto’s in het laatste deel van de kwalificatie te brengen. Daarmee lijkt het team uit Silverstone een stap vooruit te hebben gezet ten opzichte van eerdere weekenden, waarin het vaak moeite had om mee te doen in het middenveld. “Het voelt geweldig om hier op Interlagos terug te zijn”, vertelde Alonso na afloop. “Dit circuit is altijd heel speciaal voor mij. De auto voelde al goed in de vrije training, en om in SQ3 te komen en als vijfde te eindigen is een sterk resultaat. Het geeft het hele team een boost en het is een positieve start van het weekend. Hopelijk kunnen we dit niveau morgen vasthouden – al weet je hier nooit wat er kan gebeuren.”

Ook teamgenoot Stroll was tevreden over zijn vrijdag in São Paulo. De Canadees bereikte voor het eerst sinds de Grand Prix van China weer SQ3 en ziet duidelijke vooruitgang bij het team. “Het is hier ontzettend leuk om te rijden, en we hebben vandaag een paar mooie rondes gereden”, zei Stroll. “De auto voelde goed aan en we starten de sprintrace morgen vanaf P7. Het is nog vroeg in het weekend, dus we moeten afwachten hoe het verder verloopt. Hopelijk kunnen we voor punten vechten – en met de kans op regen kan er van alles gebeuren.”

Dreigende wolken boven Interlagos

De sprintrace op Interlagos belooft spannend te worden, want het weer kan opnieuw een hoofdrol spelen. Een zware cycloon trekt over het Braziliaanse vasteland en kan hevige regenval veroorzaken tijdens zowel de sprintrace als de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag. Dat kan het klassement volledig door elkaar schudden – iets waarvan Aston Martin mogelijk kan profiteren. Het team hoopt de sterke vorm uit de sprintkwalificatie te benutten en met beide auto’s opnieuw om de punten te strijden. Die punten zijn cruciaal voor Aston Martin in de strijd om de zesde plek in het constructeurskampioenschap.

