Oliver Bearman wuift alle geruchten dat hij de gedoodverfde opvolger van Lewis Hamilton bij Ferrari zou zijn weg. Na een indrukwekkende race in Mexico-Stad evenaarde de jonge Brit Haas’ beste resultaat ooit in de Formule 1. Bearman kwam, achter Max Verstappen, Charles Leclerc en Lando Norris, als vierde over de streep. Kenners linkten hem direct aan een overstap naar Ferrari, maar Bearman wil zich niet laten meevoeren in de hype.

In de nasleep van de GP van Mexico-Stad werd Oliver Bearman overladen met complimenten. De jonge Brit had zich knap staande gehouden naast Formule 1-grootheden als Max Verstappen en had zelfs even zicht op het podium. Uiteindelijk eindigde hij op een knappe vierde plaats en scoorde waardevolle punten voor middenveldteam Haas. Oud-coureur en analist Martin Brundle liet weten dat Bearman vooraan zou moeten staan als er een Ferrari-stoeltje vrijkomt. Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve vulde aan dat Bearman ‘klaar is voor topniveau’.

“Het ene weekend zeggen ze dit, maar als het in een ander weekend weer niet goed gaat, zeggen ze het tegenovergestelde”, lachte Bearman de complimenten weg tegenover Sky Sports. “De media houden gewoon van spannende koppen. Natuurlijk was het een fantastisch weekend en ik ben blij met wat ik heb gedaan, maar nu maak ik me er niet meer druk om. Ik probeer gewoon mijn hoofd koel te houden en me te concentreren op meer goede resultaten. Het team heeft tenslotte nog meer punten nodig.”

Ferrari-debuut van Bearman

De Haas-coureur benadrukte dat hij tijdens zijn laatste optreden in Mexico-Stad ook ‘geluk’ heeft gehad. “Natuurlijk was het een goed weekend, maar ik denk dat we ook realistisch moeten zijn’, zei hij met klem. “In de laatste vier Grands Prix verwachten we niet ineens in de top vier of top vijf te staan. We hadden gewoon geluk dat het zo is gelopen. Desalniettemin hadden we ook een erg goed tempo, vooral tijdens de race. Dat nemen we zeker mee. Ons doel is voorlopig om te blijven strijden voor punten.”

Toch is het niet ondenkbaar dat Bearman ooit doorstroomt naar Ferrari. Haas heeft nauwe banden met de Scuderia en Bearman is nog steeds onderdeel van de Italiaanse renstal. Vorig jaar maakte hij al zijn Ferrari-debuut toen hij mocht invallen voor Carlos Sainz. De Spanjaard werd tijdens de GP van Saoedi-Arabië geopereerd aan een blindedarmontsteking. Na een sterke kwalificatie eindigde de destijds 18-jarige Brit op een verdienstelijke zevende plaats.

