Aston Martin gaat een nieuwe hypercar maken met invloed vanuit het Formule 1-team. De Valhalla, zoals de nieuwe auto gaat heten, is onder andere met hulp van Fernando Alonso en Lance Stroll ontworpen.

Het is niet de eerste keer dat er kruisbestuiving is tussen de Formule 1 en de productieauto’s van Aston Martin. In 2021 kwam de Aston Martin Valkyrie uit, die in samenwerking met Red Bull Racing was gemaakt. Adrian Newey was de hoofdontwerper van de auto en ook teambaas Christian Horner was betrokken bij de ontwikkeling van dat model. De nieuwe auto, de Valhalla, wordt ook wel beschouwd als de ‘zoon van de Valkyrie’ en zet diezelfde lijn voort.

De ontwikkeling heeft veel steun gehad van het Formule 1-team van Aston Martin en maakt gebruik van veel technieken en hulpmiddelen uit de sport. Zo hebben Lance Stroll en Fernando Alonso geholpen de handling van de auto te verbeteren. De plaatsing van de bestuurdersstoel is ook gemodelleerd naar hoe het in een F1-auto zit.

Maar de overeenkomsten gaan nog veel verder. De motor in de Valhalla is een hybride V8, met dezelfde elektrische componenten als de krachtbronnen in de Formule 1. De ontwikkeling van de Valhalla vond grotendeels plaats in de simulator van het Aston Martin F1-team. Bij de ontwikkeling van de vloer en de bijbehorende aerodynamica is gekeken naar zowel de AMR23 waar Aston Martin in de F1 mee rijdt, als de vloerelementen van de Valkyrie. Nogmaals: de auto ontworpen door Red Bull-ontwerper Adrian Newey. De monocoque – een verstevigingstechniek van het chassis, gebruikelijk in raceauto’s – is gemaakt van hetzelfde carbon fiber als in de Formule 1 wordt gebruikt. De Valhalla heeft zelfs DRS op de voor- en achtervleugel. Kortom: Aston Martin heeft een Formule 1-auto in het chassis van een supercar gepropt.

Al met al brengt deze auto een mooie 937 pk met zich mee. Daarmee is hij iets minder krachtig dan de Valkyrie, die 1160 pk had. Aangezien de auto pas later dit jaar in productie gaat, kan dat nog veranderen natuurlijk. In totaal zullen er 999 modellen van de Valhalla gemaakt worden. De prijs voor deze supercar komt neer op ongeveer €750.000.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je vanaf donderdag in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie lees je alles over de constructeurstitel van Red Bull en blikken we vooruit op de volgende race in Qatar, waar Max Verstappen zijn wereldtitel kan prolongeren. En natuurlijk nog veer meer nieuws en achtergronden over de Formule 1, zoals:

Verstappen schenkt Red Bulls dreamteam een nieuwe hoofdprijs

Reportage: Nieuwkomer Liam Lawson, een klassieke kiwi

Bij oud-coureur Davide Valsecchi is de lach nooit ver weg

Logan Sargeant wil een blijvertje worden in de Formule 1

Hoe F1-teams de regels én de vleugels buigen

Tiffany Cromwell en Valtteri Bottas, een goed stel

Historie: Japanse flops in de Formule 1

Columns Graham Watson en Amber Brantsen

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de Grands Prix