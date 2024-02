De nieuwe auto van Aston Martin beleeft vandaag zijn vuurdoop: de AMR24. De voorkant is veranderd, de AMR24 is lichter en het doel is helder: een Grand Prix winnen. “We kunnen met deze auto op meerdere circuits beter voor de dag komen.”

Acht podiums, in de eerste seizoenshelft de voornaamste uitdager van het dominante Red Bull en daarmee een grote stap gezet ten opzichte van het jaar ervoor: kan Aston Martin het succes van (begin) 2023 nog overtreffen? “Het afgelopen jaar was het beste uit onze teamhistorie”, weet teambaas Mike Krack. “Daar willen we op voortborduren. Dat betekent regelmatig punten scoren, podiums pakken. En vechten om die eerste zege in het groen.”

De maandag gepresenteerde AMR24 moet daar in de Formule 1 voor gaan zorgen. Aan de voorganger mankeerde niet zo veel, al nam Aston Martin gedurende het seizoen qua ontwikkeling een paar verkeerde afslagen. “Daar hebben we van geleerd. En aan het einde kregen we weer wat momentum. Dat gaf een goed gevoel. We zijn gaan kijken naar wat de auto goed maakt en hoe we nóg een stap kunnen zetten. Wat doet er nou echt toe in een racewagen, wat maakt het verschil?”

Neus en voorvleugel

De antwoorden op die vragen hebben volgens Krack en technisch directeur Dan Fallows onder meer geleid tot een andere neus en andere voorvleugel. “Daar hebben we het nodige aan veranderd. Zoals we ook veel nieuwe onderdelen hebben. De goede dingen van de wagen van 2023 hebben we geprobeerd nog beter te maken.” De achterkant van de auto – met de door motorleverancier Mercedes geleverde versnellingsbak en ophanging – kent volgens het team ook wijzigen, maar dat is verwaarloosbaar in vergelijking met de voorkant.

Aston Martin luisterde voor de ontwikkeling van de AMR24 goed naar wat coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll wensten voor de auto. Krack: “Ik ben blij met hun input. Wat deze nieuwe auto ons gaat brengen, zal de toekomst leren: het veld zat eind 2023 al dicht bij elkaar en dat zal ook in 2024 zo zijn.”

