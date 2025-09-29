Aston Martin heeft Racing Bulls-strateeg Nick Roberts weten los te weken bij de Red Bull-familie. Roberts voegt zich in 2026 bij het team uit Silverstone en is daarmee de nieuwste naam in een steeds langere lijst van Red Bull-personeel dat de overstap maakt naar Aston Martin.

Roberts begon zijn Formule 1-loopbaan in 2016 als race strategy analyst bij Red Bull Racing. Hij werkte zich al snel op tot senior strateeg en speelde een belangrijke rol in de dominantie van Red Bull. In die periode werkte hij nauw samen met race engineer Hugh Bird en hoofdstrateeg Hannah Schmitz. Begin 2024 maakte Roberts de overstap naar Faenza, waar hij bij Racing Bulls de verantwoordelijkheid kreeg over de trackside-strategie. Vanaf de Grand Prix van Australië nam hij daar het strategisch roer in handen. Ondanks zijn korte verblijf in Faenza maakte hij indruk op de pitmuur, al bleek zijn periode bij Racing Bulls uiteindelijk kort.

Versterking voor Aston Martin

Eerder deze maand kondigde Roberts via social media zijn vertrek aan bij de Red Bull-familie. In diezelfde post hintte hij op een terugkeer naar de pitmuur in 2026 – opvallend genoeg vergezeld door een groen hartje. De link met Aston Martin was snel gelegd, en inmiddels is bevestigd dat hij volgend seizoen zal aansluiten bij het technische team van Aston Martin. De komst van Roberts is opnieuw een strategische zet van Aston Martin, dat zich in rap tempo voorbereidt op het nieuwe reglemententijdperk in 2026. Met onder meer de komst van Adrian Newey, de samenwerking met Honda en nu ook versterking op strategisch gebied, maakt het team duidelijk dat het de aansluiting met de top wil vinden.



