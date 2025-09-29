Lewis Hamilton kan geschiedenis gaan schrijven bij Ferrari – maar niet op de manier die hij had gehoopt. De zevenvoudig wereldkampioen wacht na zeventien races in 2025 nog altijd op zijn eerste podiumplaats bij de Scuderia. De Britse routinier bracht het afgelopen jaar wel wat eremetaal naar Maranello, maar deed dat uitsluitend in sprintraces. Hamilton riskeert nu een ongewenst record van Kimi Räikkönen te evenaren.

Sinds Lewis Hamilton in maart zijn debuut maakte bij Ferrari, is hij nog niet verder gekomen dan de vierde plaats. Zodoende voldoet zijn verrassende transfer naar de rode renstal nog niet aan de verwachtingen. De oud-kampioen, die in zijn glansrijke Formule 1-carrière al 202 keer op het ereschavot stond, dreigt voor het eerst een seizoen af te werken zonder podiumplaatsen.

Het is lang geleden dat er überhaupt een Ferrari-coureur is geweest die in een heel seizoen geen champagne heeft geproefd. De laatste keer was Kimi Räikkönen, die in 2014 niet verder kwam dan de vierde plaats. In 2011 slaagde Felipe Massa er ook al niet in om het podium te bereiken. Hij eindigde een aantal keer als vijfde, maar kwam ook niet verder dan dat.

Nu rijst de vraag of Hamilton dit ongewenste record zal evenaren. Zijn SF-25 is vergeleken met McLaren en Red Bull weinig competitief, maar een finish in de top drie is niet onmogelijk. Het huidige Formule 1-seizoen heeft al een aantal opvallende podiums geproduceerd; Nico Hülkenberg viel op Silverstone eindelijk in de prijzen, maar ook Kimi Antonelli, Isack Hadjar en Carlos Sainz claimden al een podiumplaats. Bovendien heeft Leclerc, de nieuwe teamgenoot van Hamilton, al vijf keer op het podium gestaan in 2025.

