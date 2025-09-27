Welke coureur zou voormalig Ferrari-baas Luca di Montezemolo uitkiezen voor de Scuderia van de huidige Formule 1-grid als hij nog steeds aan het roer stond bij het Italiaanse team? Heel lang hoefde de Italiaanse zakenman niet over dat antwoord na te denken tijdens de première van de nieuwe documentaire, Luca: Seeing Red, over de zakenman: ‘Max Verstappen’.

Veertig jaar lang werkte Luca di Montezemolo bij Ferrari. De Italiaan werd zelfs door oprichter Enzo Ferrari persoonlijk aangesteld als sportief directeur van het team. In 2014 hield Di Montezemolo het echter voor gezien, en keerde hij de Formule 1 de rug toe. Toch houdt de Italiaan de huidige stand van zaken in de koningsklasse nog in de gaten, en kan hij maar één conclusie trekken.

“Vandaag de dag moet ik zeggen dat Verstappen met kop en schouders uitsteekt boven de rest van de grid”, vertelt Di Montezemolo in Londen. De Italiaan is in de Britse hoofdstad voor de première van de nieuwe documentaire Luca: Seeing Red. De film gaat over het leven en de Ferrari-carrière van Di Montezemolo.

‘Verstappen veruit de beste’

“Zelfs in de laatste race in Bakoe, onder moeilijke omstandigheden, verloor hij nooit de controle”, vervolgt de Italiaan zijn lofzang voor de Nederlandse wereldkampioen. “Hij was altijd snel. Hij maakt nooit fouten. Sainz en Leclerc vormden een heel goed duo (bij Ferrari, red.). Maar zonder twijfel is Verstappen naar mijn mening veruit de beste. Veruit.”

